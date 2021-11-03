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Под Иркутском рухнул самолет. Первые фото с места
Появились первые кадры с места падения Ан-12 в Иркутской области - РИА Новости, 03.11.2021
Под Иркутском рухнул самолет. Первые фото с места
RT опубликовал фотографии с места падения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:05
2021-11-03T16:05
2021-11-03T16:46
происшествия
иркутск
иркутская область
ан-12
крушение самолета ан-12 под иркутском
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. RT опубликовал фотографии с места падения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области.На кадрах видно, что после крушения начался сильный пожар. Его площадь превышала 300 квадратных метров.Самолет, выполнявший транзитный рейс из Якутска, пропал с радаров в 14:50 по московскому времени, когда заходил на посадку в семи километрах от Иркутска. Среди возможных причин ЧП — погодные условия или техническая неисправность.По информации экстренных служб, погибли два человека, судьба еще пятерых находившихся на борту неизвестна. При этом, как пишут СМИ, не выжил никто.На место крушения выехали спасатели.
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/samolet-1757527897.html
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происшествия, иркутск, иркутская область, ан-12, крушение самолета ан-12 под иркутском
16:05 03.11.2021 (обновлено: 16:46 03.11.2021)
Появились первые кадры с места падения Ан-12 в Иркутской области
Опубликованы фото с места крушения Ан-12 под Иркутском, где погибли пять человек