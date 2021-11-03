https://ria.ru/20211103/krugosvetka-1757334244.html

Бельгийка, летящая на "Акуле" вокруг света, приземлилась в Магадане

Бельгийка, летящая на "Акуле" вокруг света, приземлилась в Магадане - РИА Новости, 03.11.2021

Бельгийка, летящая на "Акуле" вокруг света, приземлилась в Магадане

Самая молодая летчица в мире, 19-летняя бельгийка Зара Резерфорд, совершающая кругосветное путешествие из Бельгии на самолете Shark UL ("Акула"), во вторник... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T04:09

2021-11-03T04:09

2021-11-03T04:09

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МАГАДАН, 3 ноя — РИА Новости. Самая молодая летчица в мире, 19-летняя бельгийка Зара Резерфорд, совершающая кругосветное путешествие из Бельгии на самолете Shark UL ("Акула"), во вторник вечером приземлилась в Магадане."Полет был несложным. Самым тяжелым оказалось ожидание на Аляске, где очень долго дул сильный ветер, шел снег. Уже завтра я планирую продолжить путешествие и отправлюсь во Владивосток", — рассказала РИА Новости Резерфорд.Она пояснила, что вернуться домой собирается через месяц. Сейчас скорость ее перелета в значительной степени зависит от погоды. Самолет не оснащен системой антиобледенения.Резерфорд отправилась в кругосветное путешествие на маленьком Shark UL ("Акула") 18 августа. Девушка пролетит через пять континентов и 52 страны. По плану, к середине ноября уже она должна была вернуться в Бельгию. Но попала в непогоду на Аляске, где пришлось остаться на несколько недель. "Главное, что я хочу — доказать, что женщины способны на такое путешествие. Ну и, конечно, стать самой молодой девушкой, которая совершит кругосветку на самолете", — добавила Резерфорд.Сейчас рекорд по самостоятельному путешествию вокруг света среди женщин принадлежит американке Шаесте Ваиз: она установила его в 30-летнем возрасте. У мужчин самым молодым пилотом стал 18-летний Трэвис Ладлоу, который совершил поездку в июле 2021 и также останавливался в Магадане.

https://ria.ru/20211029/aviabilety-1756545652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Юная летчица-путешественница из Америки приземлилась в Магадане Самая молодая девушка-летчик 19-летняя американка Зара Резерфорд, совершающая кругосветное путешествие из Бельгии на самолете Shark UL ("Акула"), села в Магадане. Она рассказала РИА Новости, что прилетела с Аляски, дальше по маршруту Владивосток, а дома она будет через месяц. 2021-11-03T04:09 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магадан, аляска, бельгия, новости - туризм, туризм, россия