https://ria.ru/20211103/krugosvetka-1757334244.html
Бельгийка, летящая на "Акуле" вокруг света, приземлилась в Магадане
Бельгийка, летящая на "Акуле" вокруг света, приземлилась в Магадане - РИА Новости, 03.11.2021
Бельгийка, летящая на "Акуле" вокруг света, приземлилась в Магадане
Самая молодая летчица в мире, 19-летняя бельгийка Зара Резерфорд, совершающая кругосветное путешествие из Бельгии на самолете Shark UL ("Акула"), во вторник... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T04:09
2021-11-03T04:09
2021-11-03T04:09
туризм
магадан
аляска
бельгия
новости - туризм
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757351586_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_923d3b375cd02178ce7687ddd1b41dc5.jpg
МАГАДАН, 3 ноя — РИА Новости. Самая молодая летчица в мире, 19-летняя бельгийка Зара Резерфорд, совершающая кругосветное путешествие из Бельгии на самолете Shark UL ("Акула"), во вторник вечером приземлилась в Магадане."Полет был несложным. Самым тяжелым оказалось ожидание на Аляске, где очень долго дул сильный ветер, шел снег. Уже завтра я планирую продолжить путешествие и отправлюсь во Владивосток", — рассказала РИА Новости Резерфорд.Она пояснила, что вернуться домой собирается через месяц. Сейчас скорость ее перелета в значительной степени зависит от погоды. Самолет не оснащен системой антиобледенения.Резерфорд отправилась в кругосветное путешествие на маленьком Shark UL ("Акула") 18 августа. Девушка пролетит через пять континентов и 52 страны. По плану, к середине ноября уже она должна была вернуться в Бельгию. Но попала в непогоду на Аляске, где пришлось остаться на несколько недель. "Главное, что я хочу — доказать, что женщины способны на такое путешествие. Ну и, конечно, стать самой молодой девушкой, которая совершит кругосветку на самолете", — добавила Резерфорд.Сейчас рекорд по самостоятельному путешествию вокруг света среди женщин принадлежит американке Шаесте Ваиз: она установила его в 30-летнем возрасте. У мужчин самым молодым пилотом стал 18-летний Трэвис Ладлоу, который совершил поездку в июле 2021 и также останавливался в Магадане.
https://ria.ru/20211029/aviabilety-1756545652.html
магадан
аляска
бельгия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757351586_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c5540c0e75a84dd7ca9b74b612a13983.jpg
Юная летчица-путешественница из Америки приземлилась в Магадане
Самая молодая девушка-летчик 19-летняя американка Зара Резерфорд, совершающая кругосветное путешествие из Бельгии на самолете Shark UL ("Акула"), села в Магадане. Она рассказала РИА Новости, что прилетела с Аляски, дальше по маршруту Владивосток, а дома она будет через месяц.
2021-11-03T04:09
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, аляска, бельгия, новости - туризм, туризм, россия
Бельгийка, летящая на "Акуле" вокруг света, приземлилась в Магадане
Самая молодая в мире летчица, путешествуя вокруг света, добралась до Магадана
МАГАДАН, 3 ноя — РИА Новости. Самая молодая летчица в мире, 19-летняя бельгийка Зара Резерфорд, совершающая кругосветное путешествие из Бельгии на самолете Shark UL ("Акула"), во вторник вечером приземлилась в Магадане.
"Полет был несложным. Самым тяжелым оказалось ожидание на Аляске, где очень долго дул сильный ветер, шел снег. Уже завтра я планирую продолжить путешествие и отправлюсь во Владивосток", — рассказала РИА Новости Резерфорд.
Она пояснила, что вернуться домой собирается через месяц. Сейчас скорость ее перелета в значительной степени зависит от погоды. Самолет не оснащен системой антиобледенения.
Резерфорд отправилась в кругосветное путешествие на маленьком Shark UL ("Акула") 18 августа. Девушка пролетит через пять континентов и 52 страны. По плану, к середине ноября уже она должна была вернуться в Бельгию. Но попала в непогоду на Аляске, где пришлось остаться на несколько недель.
"Главное, что я хочу — доказать, что женщины способны на такое путешествие. Ну и, конечно, стать самой молодой девушкой, которая совершит кругосветку на самолете", — добавила Резерфорд.
Сейчас рекорд по самостоятельному путешествию вокруг света среди женщин принадлежит американке Шаесте Ваиз: она установила его в 30-летнем возрасте. У мужчин самым молодым пилотом стал 18-летний Трэвис Ладлоу, который совершил поездку в июле 2021 и также останавливался в Магадане.