https://ria.ru/20211103/kreditovanie-1757591471.html

Нижегородские власти возобновляют программу льготного кредитования бизнеса

Нижегородские власти возобновляют программу льготного кредитования бизнеса - РИА Новости, 03.11.2021

Нижегородские власти возобновляют программу льготного кредитования бизнеса

Программа льготного кредитования, направленная на поддержку предприятий пострадавших от пандемии отраслей, возобновляется в Нижегородской области, сообщил... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:50

2021-11-03T16:50

2021-11-03T16:50

нижегородская область

экономика

нижегородская область

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Программа льготного кредитования, направленная на поддержку предприятий пострадавших от пандемии отраслей, возобновляется в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.По словам главы региона, сейчас важно помочь компаниям сохранить рабочие места."В прошлом году, в дополнение к федеральным, мы разработали региональные меры поддержки. Среди них - льготные займы для предприятий пострадавших отраслей. Сейчас, исходя из сложившейся ситуации, принято решение возобновить их предоставление. Отрасли, которые смогут претендовать на поддержку, закреплены постановлением правительства РФ №434. В частности, это общепит, гостиничный бизнес, организации допобразования, а также торговли", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор отметил, что в 2020 году возможностью получить льготный региональный заем воспользовались 44 компании. Общая сумма кредитов превысила 105 миллионов рублей.Льготные займы для пострадавших отраслей выдает подведомственная организация регионального Минпрома - АНО "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области" (АРСГ НО) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"."Мы все время находимся на связи с предпринимателями, которых режим нерабочих дней затронул сильнее всего. Возобновление региональной программы льготного кредитования является одним из результатов этих встреч. Также тем, кто получал займы в минувшем году, будет дана отсрочка платежей по основному долгу на шесть месяцев", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.Льготные займы выдаются из регионального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму от 50 тысяч до 5 миллионов рублей под 1-6% годовых на срок до 24 месяцев. Отмечается, что на самую низкую ставку могут рассчитывать компании, которые берут на себя обязательство по созданию новых рабочих мест. Заем под 3 процента можно получить при сохранении численности имеющихся сотрудников и под 6 процентов - без учета изменений в составе работников. Для получения займа до 1 миллиона рублей необходимо поручительство, а до 5 миллионов рублей – залог и поручительство.

https://ria.ru/20211102/eksport-1757387992.html

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экономика, нижегородская область, глеб никитин, россия