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Покусавший полицейского наркоман из Костромы пойдет под суд
Покусавший полицейского наркоман из Костромы пойдет под суд - РИА Новости, 03.11.2021
Покусавший полицейского наркоман из Костромы пойдет под суд
Житель Костромы пойдет под суд за то, что в состоянии наркотического опьянения искусал полицейского, не желая быть задержанным, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:46
2021-11-03T18:46
происшествия
кострома
костромская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Житель Костромы пойдет под суд за то, что в состоянии наркотического опьянения искусал полицейского, не желая быть задержанным, сообщает СУСК России по Костромской области.По версии следствия, 26 мая в Костроме&nbsp; полицейский&nbsp; для проверки оперативной информации о том, что 26-летний местный житель незаконно приобрел наркотики, остановил его на улице. В этот момент молодой человек оттолкнул его и попытался скрыться."При задержании обвиняемый… укусил его за пальцы и кисти обеих рук, причинив раны мягких тканей, повлекшие легкий вред здоровью потерпевшего… Следствием установлено, что обвиняемый при совершении данного преступления находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.По ходатайству следователя на период предварительного следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что фигурант ранее судим. Уголовное дело уже направлено в суд. Подозреваемого будут судить по обвинению в применении насилия,&nbsp; опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
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происшествия, кострома, костромская область, россия
18:46 03.11.2021
 
Покусавший полицейского наркоман из Костромы пойдет под суд

Наркоман из Костромы пойдет под суд за то, что покусал полицейского

© РИА Новости / Владимир БарановСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Житель Костромы пойдет под суд за то, что в состоянии наркотического опьянения искусал полицейского, не желая быть задержанным, сообщает СУСК России по Костромской области.
По версии следствия, 26 мая в Костроме  полицейский  для проверки оперативной информации о том, что 26-летний местный житель незаконно приобрел наркотики, остановил его на улице. В этот момент молодой человек оттолкнул его и попытался скрыться.
"При задержании обвиняемый… укусил его за пальцы и кисти обеих рук, причинив раны мягких тканей, повлекшие легкий вред здоровью потерпевшего… Следствием установлено, что обвиняемый при совершении данного преступления находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
По ходатайству следователя на период предварительного следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что фигурант ранее судим. Уголовное дело уже направлено в суд. Подозреваемого будут судить по обвинению в применении насилия,  опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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