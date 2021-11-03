https://ria.ru/20211103/kostroma-1757623880.html

Покусавший полицейского наркоман из Костромы пойдет под суд

Покусавший полицейского наркоман из Костромы пойдет под суд - РИА Новости, 03.11.2021

Покусавший полицейского наркоман из Костромы пойдет под суд

Житель Костромы пойдет под суд за то, что в состоянии наркотического опьянения искусал полицейского, не желая быть задержанным, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:46

2021-11-03T18:46

2021-11-03T18:46

происшествия

кострома

костромская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Житель Костромы пойдет под суд за то, что в состоянии наркотического опьянения искусал полицейского, не желая быть задержанным, сообщает СУСК России по Костромской области.По версии следствия, 26 мая в Костроме полицейский для проверки оперативной информации о том, что 26-летний местный житель незаконно приобрел наркотики, остановил его на улице. В этот момент молодой человек оттолкнул его и попытался скрыться."При задержании обвиняемый… укусил его за пальцы и кисти обеих рук, причинив раны мягких тканей, повлекшие легкий вред здоровью потерпевшего… Следствием установлено, что обвиняемый при совершении данного преступления находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.По ходатайству следователя на период предварительного следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что фигурант ранее судим. Уголовное дело уже направлено в суд. Подозреваемого будут судить по обвинению в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

https://ria.ru/20211029/arest-1756880782.html

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происшествия, кострома, костромская область, россия