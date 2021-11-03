https://ria.ru/20211103/kostroma-1757623880.html
Покусавший полицейского наркоман из Костромы пойдет под суд
Покусавший полицейского наркоман из Костромы пойдет под суд - РИА Новости, 03.11.2021
Покусавший полицейского наркоман из Костромы пойдет под суд
Житель Костромы пойдет под суд за то, что в состоянии наркотического опьянения искусал полицейского, не желая быть задержанным, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:46
2021-11-03T18:46
2021-11-03T18:46
происшествия
кострома
костромская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746589421_0:0:2149:1209_1920x0_80_0_0_b722994599e7ccc18db7a15c2e25b50e.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Житель Костромы пойдет под суд за то, что в состоянии наркотического опьянения искусал полицейского, не желая быть задержанным, сообщает СУСК России по Костромской области.По версии следствия, 26 мая в Костроме полицейский для проверки оперативной информации о том, что 26-летний местный житель незаконно приобрел наркотики, остановил его на улице. В этот момент молодой человек оттолкнул его и попытался скрыться."При задержании обвиняемый… укусил его за пальцы и кисти обеих рук, причинив раны мягких тканей, повлекшие легкий вред здоровью потерпевшего… Следствием установлено, что обвиняемый при совершении данного преступления находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.По ходатайству следователя на период предварительного следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что фигурант ранее судим. Уголовное дело уже направлено в суд. Подозреваемого будут судить по обвинению в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
https://ria.ru/20211029/arest-1756880782.html
кострома
костромская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746589421_0:0:2149:1613_1920x0_80_0_0_65e6d37b3b6715ee0f41cfe4267329bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кострома, костромская область, россия
Покусавший полицейского наркоман из Костромы пойдет под суд
Наркоман из Костромы пойдет под суд за то, что покусал полицейского
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости.
Житель Костромы
пойдет под суд за то, что в состоянии наркотического опьянения искусал полицейского, не желая быть задержанным, сообщает СУСК России
по Костромской области
.
По версии следствия, 26 мая в Костроме полицейский для проверки оперативной информации о том, что 26-летний местный житель незаконно приобрел наркотики, остановил его на улице. В этот момент молодой человек оттолкнул его и попытался скрыться.
"При задержании обвиняемый… укусил его за пальцы и кисти обеих рук, причинив раны мягких тканей, повлекшие легкий вред здоровью потерпевшего… Следствием установлено, что обвиняемый при совершении данного преступления находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
По ходатайству следователя на период предварительного следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что фигурант ранее судим. Уголовное дело уже направлено в суд. Подозреваемого будут судить по обвинению в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.