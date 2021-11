https://ria.ru/20211103/kosmos-1757534754.html

Тому Хэнксу предлагали полететь в космос вместо Шетнера

Тому Хэнксу предлагали полететь в космос вместо Шетнера - РИА Новости, 03.11.2021

Тому Хэнксу предлагали полететь в космос вместо Шетнера

Голливудскому актеру Тому Хэнксу предлагали полететь в космос на корабле New Shepard вместо актера Уильяма Шетнера, но он отказался платить 28 миллионов... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:16

2021-11-03T13:16

2021-11-03T14:03

наука

сша

космос - риа наука

том хэнкс

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155677/93/1556779393_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_50be0c9eb9a15671aef1464725c815e8.jpg

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Голливудскому актеру Тому Хэнксу предлагали полететь в космос на корабле New Shepard вместо актера Уильяма Шетнера, но он отказался платить 28 миллионов долларов за полет.Многоразовый суборбитальный корабль New Shepard 13 октября успешно завершил второй пилотируемый полет, а 90-летний Шетнер, сыгравший Капитана Кирка в "Звездном пути" (Star Trek), стал самым возрастным человеком, побывавшим в космосе."Ну, да, при условии, что я заплачу", - ответил Хэнкс на вопрос ведущего ток-шоу Джимми Киммела, который просил подтвердить, что Хэнксу, а не Шетнеру первому предлагали совершить полет.Актер также отметил, что в космос его хотели отправить за "28 миллионов долларов или что-то в этом роде.""У меня хорошо идут дела, Джимми... Но я не буду платить 28 миллионов долларов", - сказал Хэнкс. Актер предложил зрителям воспроизвести полет на New Shepard: откинуться в кресле, потрястись в течение четырех минут, затем, растопырив руки и ноги, покрутиться "в невесомости" и с четырехминутной тряской завершить свое путешествие.

https://ria.ru/20210630/shetner-1739281478.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, космос - риа наука, том хэнкс, новости культуры, кино и сериалы