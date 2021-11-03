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Тому Хэнксу предлагали полететь в космос вместо Шетнера
Тому Хэнксу предлагали полететь в космос вместо Шетнера - РИА Новости, 03.11.2021
Тому Хэнксу предлагали полететь в космос вместо Шетнера
Голливудскому актеру Тому Хэнксу предлагали полететь в космос на корабле New Shepard вместо актера Уильяма Шетнера, но он отказался платить 28 миллионов... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:16
2021-11-03T13:16
2021-11-03T14:03
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Голливудскому актеру Тому Хэнксу предлагали полететь в космос на корабле New Shepard вместо актера Уильяма Шетнера, но он отказался платить 28 миллионов долларов за полет.Многоразовый суборбитальный корабль New Shepard 13 октября успешно завершил второй пилотируемый полет, а 90-летний Шетнер, сыгравший Капитана Кирка в "Звездном пути" (Star Trek), стал самым возрастным человеком, побывавшим в космосе."Ну, да, при условии, что я заплачу", - ответил Хэнкс на вопрос ведущего ток-шоу Джимми Киммела, который просил подтвердить, что Хэнксу, а не Шетнеру первому предлагали совершить полет.Актер также отметил, что в космос его хотели отправить за "28 миллионов долларов или что-то в этом роде.""У меня хорошо идут дела, Джимми... Но я не буду платить 28 миллионов долларов", - сказал Хэнкс. Актер предложил зрителям воспроизвести полет на New Shepard: откинуться в кресле, потрястись в течение четырех минут, затем, растопырив руки и ноги, покрутиться "в невесомости" и с четырехминутной тряской завершить свое путешествие.
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сша, космос - риа наука, том хэнкс, новости культуры, кино и сериалы
13:16 03.11.2021 (обновлено: 14:03 03.11.2021)
Тому Хэнксу предлагали полететь в космос вместо Шетнера
Тому Хэнксу предлагали полететь в космос вместо Шетнера, но он отказался из-за цены
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости.
Голливудскому актеру Тому Хэнксу
предлагали полететь в космос на корабле New Shepard вместо актера Уильяма Шетнера, но он отказался платить 28 миллионов долларов за полет.
Многоразовый суборбитальный корабль New Shepard 13 октября успешно завершил второй пилотируемый полет, а 90-летний Шетнер, сыгравший Капитана Кирка в "Звездном пути" (Star Trek), стал самым возрастным человеком, побывавшим в космосе.
"Ну, да, при условии, что я заплачу", - ответил Хэнкс на вопрос ведущего ток-шоу Джимми Киммела, который просил подтвердить, что Хэнксу, а не Шетнеру первому предлагали совершить полет.
Актер также отметил, что в космос его хотели отправить за "28 миллионов долларов или что-то в этом роде."
"У меня хорошо идут дела, Джимми... Но я не буду платить 28 миллионов долларов", - сказал Хэнкс.
Актер предложил зрителям воспроизвести полет на New Shepard: откинуться в кресле, потрястись в течение четырех минут, затем, растопырив руки и ноги, покрутиться "в невесомости" и с четырехминутной тряской завершить свое путешествие.