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https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757650170.html
В Ингушетии не будут продлевать нерабочие дни
В Ингушетии не будут продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 03.11.2021
В Ингушетии не будут продлевать нерабочие дни
Власти Ингушетии не будут продлевать после 7 ноября нерабочие дни, так как в республике нет большого роста заболеваемости ковидом, сообщил глава региона... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T21:22
2021-11-03T21:29
распространение коронавируса
республика ингушетия
коронавирусы
махмуд-али калиматов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
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НАЛЬЧИК, 3 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии не будут продлевать после 7 ноября нерабочие дни, так как в республике нет большого роста заболеваемости ковидом, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.Ранее сообщалось, что в регионе с 30 октября по 1 декабря вводится запрет на работу торгово-развлекательных комплексов и нахождение в местах массового пребывания людей детей до 14 лет без сопровождения родителей. Допуск в гостиницы, санатории и объекты общепита в Ингушетии возможен только при предъявлении QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании."В Ингушетии большого роста заболевания ковидом нет. Это дает нам возможность с понедельника войти в обычный трудовой режим. Мы не будем продлевать выходные дни", - написал Калиматов в Instagram.Он отметил, что сотрудники старше 60 лет и те, у кого есть хронические болезни, будут переведены на удаленную работу.По данным главы Ингушетии, в республике растет количество жителей, прошедших вакцинацию. Первым компонентом привились 163 262 человека, вторым – 155 476."Принудительных мер по вакцинации жителей в регионе не вводили. Но хотел бы еще раз обратиться к нашим людям: сходите в ближайшие прививочные пункты и вакцинируйтесь. Берегите себя и своих близких!" - призвал Калиматов.В Ингушетии зарегистрировано 23 905 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 375 пациентов с COVID-19, выздоровели 22 278 человек.
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республика ингушетия, коронавирусы, махмуд-али калиматов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество
21:22 03.11.2021 (обновлено: 21:29 03.11.2021)
 
В Ингушетии не будут продлевать нерабочие дни

Глава Ингушетии Калиматов заявил, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАрка "Аланские ворота" при въезде в город Магас
Арка Аланские ворота при въезде в город Магас - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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НАЛЬЧИК, 3 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии не будут продлевать после 7 ноября нерабочие дни, так как в республике нет большого роста заболеваемости ковидом, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Ранее сообщалось, что в регионе с 30 октября по 1 декабря вводится запрет на работу торгово-развлекательных комплексов и нахождение в местах массового пребывания людей детей до 14 лет без сопровождения родителей. Допуск в гостиницы, санатории и объекты общепита в Ингушетии возможен только при предъявлении QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании.
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"В Ингушетии большого роста заболевания ковидом нет. Это дает нам возможность с понедельника войти в обычный трудовой режим. Мы не будем продлевать выходные дни", - написал Калиматов в Instagram.
Он отметил, что сотрудники старше 60 лет и те, у кого есть хронические болезни, будут переведены на удаленную работу.
По данным главы Ингушетии, в республике растет количество жителей, прошедших вакцинацию. Первым компонентом привились 163 262 человека, вторым – 155 476.
"Принудительных мер по вакцинации жителей в регионе не вводили. Но хотел бы еще раз обратиться к нашим людям: сходите в ближайшие прививочные пункты и вакцинируйтесь. Берегите себя и своих близких!" - призвал Калиматов.
В Ингушетии зарегистрировано 23 905 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 375 пациентов с COVID-19, выздоровели 22 278 человек.
 
Распространение коронавирусаРеспублика ИнгушетияКоронавирусыМахмуд-Али КалиматовКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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