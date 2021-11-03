https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757650170.html

В Ингушетии не будут продлевать нерабочие дни

В Ингушетии не будут продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 03.11.2021

В Ингушетии не будут продлевать нерабочие дни

Власти Ингушетии не будут продлевать после 7 ноября нерабочие дни, так как в республике нет большого роста заболеваемости ковидом, сообщил глава региона... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T21:22

2021-11-03T21:22

2021-11-03T21:29

распространение коронавируса

республика ингушетия

коронавирусы

махмуд-али калиматов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152939/23/1529392398_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_3c13baca452e501954c10bdc83d1147c.jpg

НАЛЬЧИК, 3 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии не будут продлевать после 7 ноября нерабочие дни, так как в республике нет большого роста заболеваемости ковидом, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.Ранее сообщалось, что в регионе с 30 октября по 1 декабря вводится запрет на работу торгово-развлекательных комплексов и нахождение в местах массового пребывания людей детей до 14 лет без сопровождения родителей. Допуск в гостиницы, санатории и объекты общепита в Ингушетии возможен только при предъявлении QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании."В Ингушетии большого роста заболевания ковидом нет. Это дает нам возможность с понедельника войти в обычный трудовой режим. Мы не будем продлевать выходные дни", - написал Калиматов в Instagram.Он отметил, что сотрудники старше 60 лет и те, у кого есть хронические болезни, будут переведены на удаленную работу.По данным главы Ингушетии, в республике растет количество жителей, прошедших вакцинацию. Первым компонентом привились 163 262 человека, вторым – 155 476."Принудительных мер по вакцинации жителей в регионе не вводили. Но хотел бы еще раз обратиться к нашим людям: сходите в ближайшие прививочные пункты и вакцинируйтесь. Берегите себя и своих близких!" - призвал Калиматов.В Ингушетии зарегистрировано 23 905 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 375 пациентов с COVID-19, выздоровели 22 278 человек.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756063123.html

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика ингушетия, коронавирусы, махмуд-али калиматов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество