https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757640480.html

В Смоленской области продлят нерабочие дни

В Смоленской области продлят нерабочие дни - РИА Новости, 03.11.2021

В Смоленской области продлят нерабочие дни

Режим нерабочих дней на территории Смоленской области в связи с эпидемиологической обстановкой продлится до 10 ноября включительно, сообщает региональный... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:13

2021-11-03T20:13

2021-11-03T20:25

распространение коронавируса

смоленская область

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

вакцинация

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756564526_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_0d05457502f84c6ad980aafda54dd5f4.jpg

БРЯНСК, 3 ноя - РИА Новости. Режим нерабочих дней на территории Смоленской области в связи с эпидемиологической обстановкой продлится до 10 ноября включительно, сообщает региональный оперативный штаб."Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация показывает, что одной декады строгих ограничений для преодоления кризиса недостаточно. В связи с этим принято решение продлить режим нерабочих дней еще на три дня – с 8 по 10 ноября включительно", - приводятся слова губернатора региона Алексея Островского.Уточняется, что соответствующие изменения внесены в Указ "О введении режима повышенной готовности". Документ предполагает, что все организации, не приостанавливающие свою деятельность в период нерабочих дней, обязаны обеспечить техническую возможность проверки достоверности сертификата о вакцинации, справки о перенесенной коронавирусной инфекции, медицинского документа, подтверждающего отрицательный ПЦР-тест или справки, подтверждающей наличие медотвода от вакцинации, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756063123.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, вакцинация, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19