https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757640480.html
В Смоленской области продлят нерабочие дни
В Смоленской области продлят нерабочие дни - РИА Новости, 03.11.2021
В Смоленской области продлят нерабочие дни
Режим нерабочих дней на территории Смоленской области в связи с эпидемиологической обстановкой продлится до 10 ноября включительно, сообщает региональный... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T20:13
2021-11-03T20:13
2021-11-03T20:25
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БРЯНСК, 3 ноя - РИА Новости. Режим нерабочих дней на территории Смоленской области в связи с эпидемиологической обстановкой продлится до 10 ноября включительно, сообщает региональный оперативный штаб."Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация показывает, что одной декады строгих ограничений для преодоления кризиса недостаточно. В связи с этим принято решение продлить режим нерабочих дней еще на три дня – с 8 по 10 ноября включительно", - приводятся слова губернатора региона Алексея Островского.Уточняется, что соответствующие изменения внесены в Указ "О введении режима повышенной готовности". Документ предполагает, что все организации, не приостанавливающие свою деятельность в период нерабочих дней, обязаны обеспечить техническую возможность проверки достоверности сертификата о вакцинации, справки о перенесенной коронавирусной инфекции, медицинского документа, подтверждающего отрицательный ПЦР-тест или справки, подтверждающей наличие медотвода от вакцинации, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756063123.html
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20:13 03.11.2021 (обновлено: 20:25 03.11.2021)
В Смоленской области продлят нерабочие дни
Власти Смоленской области продлили нерабочие дни до 10 ноября включительно