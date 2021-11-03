https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757573091.html
В Крыму растет заболеваемость COVID-19
В Крыму растет заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
В Крыму растет заболеваемость COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в Крыму пока не снижается, несмотря на принятые ограничительные меры, сообщил замминистра здравоохранения региона Антон Лясковский. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:54
2021-11-03T15:54
2021-11-03T15:54
распространение коронавируса
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Крыму пока не снижается, несмотря на принятые ограничительные меры, сообщил замминистра здравоохранения региона Антон Лясковский."Заболеваемость не спадает, к сожалению. Каждый день выявляется более 700 человек, количество заболевших неуклонно растет… Надеемся, что принятые меры ограничат контакт жителей республики и распространяемость процесса упадет. Пока мы этого не видим", - сказал Лясковский журналистам.Ежедневно в Крыму госпитализируют от 200 до 250 человек, уточнил замминистра. Всего в Крыму на данный момент развернуто 5240 коек для коронавирусных больных.Антирекорд по заболеваемости COVID-19 начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. С 29 октября число выявленных заболеваний превысило 700 случаев в сутки. За 2 ноября зарегистрирован 741 случай новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в республике выявлено 98 969 случаев COVID-19, выздоровели 86 689 человек. Умерли с диагнозом COVID-19 3049 человек (в том числе за последние сутки – 19).
https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757511531.html
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755807737.html
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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Крыму растет заболеваемость COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в Крыму не снижается, несмотря на принятые ограничительные меры