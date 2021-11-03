https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757573091.html

В Крыму растет заболеваемость COVID-19

В Крыму растет заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021

В Крыму растет заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Крыму пока не снижается, несмотря на принятые ограничительные меры, сообщил замминистра здравоохранения региона Антон Лясковский. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:54

2021-11-03T15:54

2021-11-03T15:54

распространение коронавируса

общество

республика крым

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591191260_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8658af5c8270221f00a53e1e2c79d72.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Крыму пока не снижается, несмотря на принятые ограничительные меры, сообщил замминистра здравоохранения региона Антон Лясковский."Заболеваемость не спадает, к сожалению. Каждый день выявляется более 700 человек, количество заболевших неуклонно растет… Надеемся, что принятые меры ограничат контакт жителей республики и распространяемость процесса упадет. Пока мы этого не видим", - сказал Лясковский журналистам.Ежедневно в Крыму госпитализируют от 200 до 250 человек, уточнил замминистра. Всего в Крыму на данный момент развернуто 5240 коек для коронавирусных больных.Антирекорд по заболеваемости COVID-19 начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. С 29 октября число выявленных заболеваний превысило 700 случаев в сутки. За 2 ноября зарегистрирован 741 случай новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в республике выявлено 98 969 случаев COVID-19, выздоровели 86 689 человек. Умерли с диагнозом COVID-19 3049 человек (в том числе за последние сутки – 19).

https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757511531.html

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755807737.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии