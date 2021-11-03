https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757565458.html
Главврач московской больницы заявила о загруженности реанимационных коек
Главврач московской больницы заявила о загруженности реанимационных коек - РИА Новости, 03.11.2021
Главврач московской больницы заявила о загруженности реанимационных коек
Практически все реанимационные койки для больных коронавирусом загружены в нескольких больницах Москвы, сообщила главный врач городской клинической больницы... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:21
2021-11-03T15:21
2021-11-03T15:26
распространение коронавируса
общество
москва
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коронавирус в россии
марьяна лысенко
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Практически все реанимационные койки для больных коронавирусом загружены в нескольких больницах Москвы, сообщила главный врач городской клинической больницы номер 52 в Москве Марьяна Лысенко."Мы надеемся, что сейчас пик мы перевалили, потому что количество заболевших чуть снизилось в сравнении с предыдущими днями, но тем не менее свободных коек крайне мало, а самое неприятное во всей этой истории, что загружены практически все койки реанимационного профиля, как в нашей больнице, так и у коллег моих", - сказала Лысенко в эфире телеканала "Россия 24".
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, марьяна лысенко
15:21 03.11.2021 (обновлено: 15:26 03.11.2021)
Главврач московской больницы заявила о загруженности реанимационных коек
Главврач 52-й больницы в Москве рассказала о загрузке больными COVID-19 коек в реанимациях