https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757565458.html

Главврач московской больницы заявила о загруженности реанимационных коек

Главврач московской больницы заявила о загруженности реанимационных коек - РИА Новости, 03.11.2021

Главврач московской больницы заявила о загруженности реанимационных коек

Практически все реанимационные койки для больных коронавирусом загружены в нескольких больницах Москвы, сообщила главный врач городской клинической больницы... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:21

2021-11-03T15:21

2021-11-03T15:26

распространение коронавируса

общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

марьяна лысенко

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Практически все реанимационные койки для больных коронавирусом загружены в нескольких больницах Москвы, сообщила главный врач городской клинической больницы номер 52 в Москве Марьяна Лысенко."Мы надеемся, что сейчас пик мы перевалили, потому что количество заболевших чуть снизилось в сравнении с предыдущими днями, но тем не менее свободных коек крайне мало, а самое неприятное во всей этой истории, что загружены практически все койки реанимационного профиля, как в нашей больнице, так и у коллег моих", - сказала Лысенко в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20211103/testirovanie-1757539551.html

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