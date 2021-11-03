https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757554229.html
В Калининградской области введут QR-коды для посещения торговых центров
В Калининградской области введут QR-коды для посещения торговых центров - РИА Новости, 03.11.2021
В Калининградской области введут QR-коды для посещения торговых центров
QR-коды для посещения кафе и ресторанов, торговых центров и фитнес-центров вводятся в Калининградской области с 8 ноября, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:33
2021-11-03T14:33
2021-11-03T14:49
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КАЛИНИНГРАД, 3 ноя - РИА Новости. QR-коды для посещения кафе и ресторанов, торговых центров и фитнес-центров вводятся в Калининградской области с 8 ноября, говорится в сообщении на сайте правительства региона."С 8 ноября по QR–коду можно будет посещать торговые центры и общепит. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба в среду, 3 ноября", - говорится в сообщении.Уточняется, что кафе и рестораны в регионе будут работать с 6 утра до полуночи.С 8 ноября в обычном режиме начинают работать детские сады, также к обучению приступят учащиеся начальной школы. Для среднего и старшего звена вводится дистанционное обучение до 15 ноября. Учебные заведения среднего профессионального образования также продолжат работу в дистанционном режиме."В связи с высокой заболеваемостью для неработающих пенсионеров 65+ сохраняется режим самоизоляции", - говорится в сообщении.Постановление правительства Калининградской области по введению новых ограничений будет опубликовано в ближайшее время.
https://ria.ru/20211103/tatarstan-1757535204.html
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общество, калининградская область, коронавирус в россии, новости - туризм
14:33 03.11.2021 (обновлено: 14:49 03.11.2021)
В Калининградской области введут QR-коды для посещения торговых центров
В Калининградской области с 8 ноября запретят посещать кафе и рестораны без QR-кода
КАЛИНИНГРАД, 3 ноя - РИА Новости.
QR-коды для посещения кафе и ресторанов, торговых центров и фитнес-центров вводятся в Калининградской области
с 8 ноября, говорится в сообщении на сайте правительства региона.
"С 8 ноября по QR–коду можно будет посещать торговые центры и общепит. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба в среду, 3 ноября", - говорится в сообщении.
Уточняется, что кафе и рестораны в регионе будут работать с 6 утра до полуночи.
"Возобновляется деятельность фитнес-центров и сферы услуг. Обязательным условием для их посещения остается предоставление QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании коронавирусом, с даты которого прошло не более шести календарных месяцев, и документа, удостоверяющего личность", - говорится в сообщении.
С 8 ноября в обычном режиме начинают работать детские сады, также к обучению приступят учащиеся начальной школы. Для среднего и старшего звена вводится дистанционное обучение до 15 ноября. Учебные заведения среднего профессионального образования также продолжат работу в дистанционном режиме.
"В связи с высокой заболеваемостью для неработающих пенсионеров 65+ сохраняется режим самоизоляции", - говорится в сообщении.
Постановление правительства Калининградской области по введению новых ограничений будет опубликовано в ближайшее время.