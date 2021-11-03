https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757537032.html

В Архангельской области развернули максимум коек для пациентов с COVID-19

В Архангельской области развернули максимум коек для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021

В Архангельской области развернули максимум коек для пациентов с COVID-19

Более 2,8 тысяч коек развернуто в Архангельской области для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, это максимальное число за всю пандемию, однако власти РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:25

2021-11-03T13:25

2021-11-03T13:25

распространение коронавируса

общество

архангельская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МУРМАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Более 2,8 тысяч коек развернуто в Архангельской области для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, это максимальное число за всю пандемию, однако власти полагают, что регион выходит на плато по заболеваемости, сообщили в пресс-службе правительства области в среду."Для оказания стационарной помощи больным COVID-19 в Архангельской области развернуто 2818 коек – это максимум за всю историю пандемии в регионе", - говорится в сообщении.Отмечается, что больше двух сотен из этого числа развернуто на базе третьего инфекционного отделения Архангельской областной клинической больницы. Сегодня там проходят лечение 213 пациентов. Часть отделения располагается в самой больнице, дополнительные койки развернуты в здании бывшего Самойловского роддома, где находятся 75 пациентов – в основном с легкой и средней тяжестью течения болезни.Глава минздрава Александр Герштанский в конце прошлой недели заявил о выходе на плато – количество выздоровевших пациентов за сутки примерно равно числу заболевших, а накануне значительно превысило его. Он также заявил, что на протяжении почти двух недель областной минздрав не увеличивает коечный фонд для пациентов с COVID-19.С 11 октября на территории региона действуют новые ограничительные мероприятия, которые, как считают власти, позволили снизить скорость распространения коронавируса. При этом ежесуточный прирост заболевших составляет 450-460 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/kovid-1757512721.html

https://ria.ru/20211103/moskva-1757511363.html

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