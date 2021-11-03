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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757537032.html
В Архангельской области развернули максимум коек для пациентов с COVID-19
В Архангельской области развернули максимум коек для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
В Архангельской области развернули максимум коек для пациентов с COVID-19
Более 2,8 тысяч коек развернуто в Архангельской области для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, это максимальное число за всю пандемию, однако власти РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:25
2021-11-03T13:25
распространение коронавируса
общество
архангельская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МУРМАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Более 2,8 тысяч коек развернуто в Архангельской области для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, это максимальное число за всю пандемию, однако власти полагают, что регион выходит на плато по заболеваемости, сообщили в пресс-службе правительства области в среду."Для оказания стационарной помощи больным COVID-19 в Архангельской области развернуто 2818 коек – это максимум за всю историю пандемии в регионе", - говорится в сообщении.Отмечается, что больше двух сотен из этого числа развернуто на базе третьего инфекционного отделения Архангельской областной клинической больницы. Сегодня там проходят лечение 213 пациентов. Часть отделения располагается в самой больнице, дополнительные койки развернуты в здании бывшего Самойловского роддома, где находятся 75 пациентов – в основном с легкой и средней тяжестью течения болезни.Глава минздрава Александр Герштанский в конце прошлой недели заявил о выходе на плато – количество выздоровевших пациентов за сутки примерно равно числу заболевших, а накануне значительно превысило его. Он также заявил, что на протяжении почти двух недель областной минздрав не увеличивает коечный фонд для пациентов с COVID-19.С 11 октября на территории региона действуют новые ограничительные мероприятия, которые, как считают власти, позволили снизить скорость распространения коронавируса. При этом ежесуточный прирост заболевших составляет 450-460 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/kovid-1757512721.html
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общество, архангельская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:25 03.11.2021
 
В Архангельской области развернули максимум коек для пациентов с COVID-19

В Архангельской области развернули 2818 коек для пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Алексей СухоруковВрач реаниматолог корректирует дозировки препаратов на инфузомате в реанимации Центра для лечения пневмоний вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на базе Тамбовской областной клинической больницы имени В. Д. Бабенко в Тамбове.
Врач реаниматолог корректирует дозировки препаратов на инфузомате в реанимации Центра для лечения пневмоний вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на базе Тамбовской областной клинической больницы имени В. Д. Бабенко в Тамбове. - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МУРМАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Более 2,8 тысяч коек развернуто в Архангельской области для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, это максимальное число за всю пандемию, однако власти полагают, что регион выходит на плато по заболеваемости, сообщили в пресс-службе правительства области в среду.
"Для оказания стационарной помощи больным COVID-19 в Архангельской области развернуто 2818 коек – это максимум за всю историю пандемии в регионе", - говорится в сообщении.
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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Отмечается, что больше двух сотен из этого числа развернуто на базе третьего инфекционного отделения Архангельской областной клинической больницы. Сегодня там проходят лечение 213 пациентов. Часть отделения располагается в самой больнице, дополнительные койки развернуты в здании бывшего Самойловского роддома, где находятся 75 пациентов – в основном с легкой и средней тяжестью течения болезни.
Глава минздрава Александр Герштанский в конце прошлой недели заявил о выходе на плато – количество выздоровевших пациентов за сутки примерно равно числу заболевших, а накануне значительно превысило его. Он также заявил, что на протяжении почти двух недель областной минздрав не увеличивает коечный фонд для пациентов с COVID-19.
"В целом мы отмечаем положительную динамику… Количество госпитализированных уменьшается, дополнительные койки не разворачиваем, но объемы развернутого коечного фонда пока остаются высокими. Это говорит о надежде на стабилизацию ситуации, но одновременно и о том, что расслабляться пока рано", - приводятся в сообщении слова министра.
С 11 октября на территории региона действуют новые ограничительные мероприятия, которые, как считают власти, позволили снизить скорость распространения коронавируса. При этом ежесуточный прирост заболевших составляет 450-460 человек.
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