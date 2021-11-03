https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757523896.html

В Кремле рассказали о взаимодействии с военными в борьбе с COVID-19

В Кремле рассказали о взаимодействии с военными в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021

В Кремле рассказали о взаимодействии с военными в борьбе с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу возможность отправить военных медиков в регионы с наиболее сложной ситуацией с... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:33

2021-11-03T12:33

2021-11-03T13:29

распространение коронавируса

сергей шойгу

владимир путин

политика

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу возможность отправить военных медиков в регионы с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом, в ряд территорий специалисты уже направлены, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вчера об этом шла речь на совещании с Минобороны, и вчера об этом говорил президент Путин с министром Шойгу. В ряд регионов военные медики уже выдвинулись", - сказал Песков.Также Путин поручил Шойгу продолжить создание военных госпиталей для борьбы с коронавирусом в тех регионах, где наблюдается наиболее сложная ситуация."Вчера об этом шла речь на совещании с минобороны, и вчера об этом говорил президент Путин с министром Шойгу. В ряд регионов уже военные медики выдвинулись. И было поручение президента продолжить создание таких госпиталей", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20210804/sputnik-v-1744258667.html

https://ria.ru/20210405/armiya-1604213918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, владимир путин, политика, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии