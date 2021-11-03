https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757523896.html
В Кремле рассказали о взаимодействии с военными в борьбе с COVID-19
В Кремле рассказали о взаимодействии с военными в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
В Кремле рассказали о взаимодействии с военными в борьбе с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу возможность отправить военных медиков в регионы с наиболее сложной ситуацией с... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:33
2021-11-03T12:33
2021-11-03T13:29
распространение коронавируса
сергей шойгу
владимир путин
политика
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу возможность отправить военных медиков в регионы с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом, в ряд территорий специалисты уже направлены, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вчера об этом шла речь на совещании с Минобороны, и вчера об этом говорил президент Путин с министром Шойгу. В ряд регионов военные медики уже выдвинулись", - сказал Песков.Также Путин поручил Шойгу продолжить создание военных госпиталей для борьбы с коронавирусом в тех регионах, где наблюдается наиболее сложная ситуация."Вчера об этом шла речь на совещании с минобороны, и вчера об этом говорил президент Путин с министром Шойгу. В ряд регионов уже военные медики выдвинулись. И было поручение президента продолжить создание таких госпиталей", - добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20210804/sputnik-v-1744258667.html
https://ria.ru/20210405/armiya-1604213918.html
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сергей шойгу, владимир путин, политика, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
12:33 03.11.2021 (обновлено: 13:29 03.11.2021)
В Кремле рассказали о взаимодействии с военными в борьбе с COVID-19
Песков: Путин обсудил с Шойгу взаимодействие в борьбе с COVID-19