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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за минувшие сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:50
2021-11-03T11:50
2021-11-03T11:50
распространение коронавируса
общество
камчатский край
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за минувшие сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,15%, 2. Республика Алтай, Камчатский край - 0,21%, 3. Республика Тыва - 0,24%", - говорится в сообщении.
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общество, камчатский край, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,15%