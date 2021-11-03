https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757512463.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за минувшие сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:50

2021-11-03T11:50

2021-11-03T11:50

распространение коронавируса

общество

камчатский край

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за минувшие сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,15%, 2. Республика Алтай, Камчатский край - 0,21%, 3. Республика Тыва - 0,24%", - говорится в сообщении.

камчатский край

республика калмыкия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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