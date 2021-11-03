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Магазин "Магнит" на юго-востоке Москвы опечатали за нарушение COVID-мер

Магазин "Магнит" на юго-востоке Москвы опечатали за нарушение COVID-мер - РИА Новости, 03.11.2021

Магазин "Магнит" на юго-востоке Москвы опечатали за нарушение COVID-мер

Роспотребнадзор опечатал магазин "Магнит" на юго-востоке Москвы за нарушение COVID-мер, сообщил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:48

2021-11-03T08:48

2021-11-03T10:38

распространение коронавируса

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор опечатал магазин "Магнит" на юго-востоке Москвы за нарушение COVID-мер, сообщил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Фарис Лабаш."При проведении осмотра помещений магазина "Магнит", принадлежащего юридическому лицу АО "Тандер", по адресу улица академика Скрябина, дом 6, были выявлены нарушения, которые создают непосредственную угрозу причинения вреда здоровью граждан. В магазине не соблюдается социальное дистанцирование, работают сотрудники без вакцинации от COVID-19, складские помещения захламлены, что не позволяет проводить дезинфекцию, нарушена целостность напольного и потолочного покрытия, а посетители обслуживаются без масок. В отношении магазина составлен протокол о временном запрете деятельности", - сказал Фарис Лабаш.Он отметил, что за выявленные нарушения грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

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Сотрудник Роспотребнадзора опечатал магазин "Магнит" за нарушение мер профилактики COVID-19 Сотрудник Роспотребнадзора опечатал магазин "Магнит" за нарушение мер профилактики COVID-19 2021-11-03T08:48 true PT0M07S

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