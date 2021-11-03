https://ria.ru/20211103/komanduyuschiy-1757481745.html

В Афганистане погиб командующий силами талибов, сообщил источник

В Афганистане погиб командующий силами талибов, сообщил источник - РИА Новости, 03.11.2021

В Афганистане погиб командующий силами талибов, сообщил источник

Один из командующих силами талибов в Кабуле погиб после атаки на военный госпиталь в Афганистане, заявил РИА Новости источник в движении. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:42

2021-11-03T08:42

2021-11-03T10:56

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

талибан

исламское государство

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 3 ноя — РИА Новости. Один из командующих силами талибов в Кабуле погиб после атаки на военный госпиталь в Афганистане, заявил РИА Новости источник в движении."Хамдулла, командующий кабульским корпусом, был убит в ходе атаки ИГ*", — сообщил источник.По данным агентства Франс Пресс, речь идет о Хамдулле Мохлисе. Талибы отрицают его гибель.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что во вторник группа террористов проникла в здание медучреждения, у которого произошли взрывы. Впоследствии там начались столкновения с талибами. По словам собеседника агентства, погибли 23 человека, пострадали 50. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.В начале августа талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и к началу осени захватили все регионы республики. Также в ночь на 31 августа кабульский аэропорт покинули американские военные, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Впоследствии "Талибан"* сформировал временное правительство. Кабмин возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления талибов и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211101/terroristy-1757140164.html

https://ria.ru/20211102/afganistan-1757451483.html

кабул (город)

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Дым над Кабулом: в столице прогремели взрывы Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего. После нападения раздались выстрелы. 2021-11-03T08:42 true PT0M26S

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в мире, кабул (город), афганистан, талибан, исламское государство, мохаммад хасан ахунд