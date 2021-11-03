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В Москве заявили об отсутствии проблем с кислородом для больных COVID-19
В Москве заявили об отсутствии проблем с кислородом для больных COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
В Москве заявили об отсутствии проблем с кислородом для больных COVID-19
В Москве нет проблем с поставками кислорода для тяжелых больных, сообщила главный врач городской клинической больницы номер 52 в Москве Марьяна Лысенко. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:21
2021-11-03T16:21
2021-11-03T16:22
распространение коронавируса
москва
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
марьяна лысенко
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Москве нет проблем с поставками кислорода для тяжелых больных, сообщила главный врач городской клинической больницы номер 52 в Москве Марьяна Лысенко.Ранее ряд регионов сообщили о нехватке медицинского кислорода для лечения тяжелых больных коронавирусом. В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко скорее заключить контракты с регионами, чтобы они быстрее получили кислород."Мне сложно сказать сейчас, какая ситуация в регионах. Я её знаю в основном из средств массовой информации, но в Москве такой проблемы, слава богу, нет, у нас абсолютно четкие поставки кислорода , мы работаем спокойно в этом смысле", - сказала Лысенко в эфире телеканала "Россия 24".Но, по ее словам, каждый врач контролирует расход кислорода, чтобы использовать его максимально эффективно.
https://ria.ru/20211103/sobyanin-1757546144.html
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москва, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, марьяна лысенко
16:21 03.11.2021 (обновлено: 16:22 03.11.2021)
В Москве заявили об отсутствии проблем с кислородом для больных COVID-19
Врач Лысенко заявила об отсутствии в Москве проблем с кислородом для больных COVID-19