https://ria.ru/20211103/kislorod-1757581974.html

В Москве заявили об отсутствии проблем с кислородом для больных COVID-19

В Москве заявили об отсутствии проблем с кислородом для больных COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021

В Москве заявили об отсутствии проблем с кислородом для больных COVID-19

В Москве нет проблем с поставками кислорода для тяжелых больных, сообщила главный врач городской клинической больницы номер 52 в Москве Марьяна Лысенко. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:21

2021-11-03T16:21

2021-11-03T16:22

распространение коронавируса

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михаил мишустин

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

марьяна лысенко

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Москве нет проблем с поставками кислорода для тяжелых больных, сообщила главный врач городской клинической больницы номер 52 в Москве Марьяна Лысенко.Ранее ряд регионов сообщили о нехватке медицинского кислорода для лечения тяжелых больных коронавирусом. В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко скорее заключить контракты с регионами, чтобы они быстрее получили кислород."Мне сложно сказать сейчас, какая ситуация в регионах. Я её знаю в основном из средств массовой информации, но в Москве такой проблемы, слава богу, нет, у нас абсолютно четкие поставки кислорода , мы работаем спокойно в этом смысле", - сказала Лысенко в эфире телеканала "Россия 24".Но, по ее словам, каждый врач контролирует расход кислорода, чтобы использовать его максимально эффективно.

https://ria.ru/20211103/sobyanin-1757546144.html

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