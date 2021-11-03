https://ria.ru/20211103/kiberataki-1757633623.html

Белый дом сообщил о сокращении кибератак с территории России

Белый дом сообщил о сокращении кибератак с территории России - РИА Новости, 03.11.2021

Белый дом сообщил о сокращении кибератак с территории России

Хакеры стали реже атаковать с территории РФ, заявил директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:29

2021-11-03T19:29

2021-11-03T19:29

в мире

сша

москва

дмитрий песков

кибератаки

россия

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Хакеры стали реже атаковать с территории РФ, заявил директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис."Я думаю, мы видели различимое снижение (количества атак, якобы произведенных с территории РФ - ред.), но пока рано говорить о том, произошло ли оно из-за усилий российского руководства. Вполне может быть, что нарушители в этом пространстве просто залегли на дно, понимая, что для них наступило горячее время", - сказал Инглис на слушаниях в палате представителей конгресса США.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам.

https://ria.ru/20210923/kibersfera-1751523919.html

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в мире, сша, москва, дмитрий песков, кибератаки, россия