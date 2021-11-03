https://ria.ru/20211103/khimoruzhie-1757642821.html

В ООН не поддержали резолюцию России по обновлениям в области химоружия

В ООН не поддержали резолюцию России по обновлениям в области химоружия - РИА Новости, 03.11.2021

В ООН не поддержали резолюцию России по обновлениям в области химоружия

Занимающийся вопросами разоружения Первый комитет Генассамблеи ООН не поддержал проект резолюции России об обновлении механизма ООН по расследованию случаев... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:28

2021-11-03T20:28

2021-11-03T21:29

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ООН, 3 ноя – РИА Новости. Занимающийся вопросами разоружения Первый комитет Генассамблеи ООН не поддержал проект резолюции России об обновлении механизма ООН по расследованию случаев возможного применения химоружия, передает корреспондент РИА Новости.Документ не набрал нужного количества голосов.Как заявил представивший проект резолюции замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, документ был нацелен на обеспечение эффективного задействования Механизма генерального секретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия (МГС) как инструмента в области международной химической и биологической безопасности.По его словам, РФ считает востребованными усилий мирового сообщества по укреплению экспертного и технического потенциала этого Механизма. "Более того, интерес в проведении такой работы, учитывающей мнения всех государств-членов, была подтвержден нам лично генеральным секретарем", - указал дипломат.Как отметил Белоусов, принципы и процедуры, механизма не обновлялись с 1990 года."Разработанные более 30 лет назад принципы и процедуры, прежде всего с технической точки зрения, во многом не соответствуют современным реалиям в области расследования инцидентов с применением химического и биологического оружия. Появился целый ряд технических и методических новаций, которые могли бы способствовать повышению эффективности МГС", - заявил дипломат.Согласно тексту, Россия предлагала запросить мнения государств ООН, чтобы определить, какие положения принципов и процедур механизма могут нуждаться в актуализации."На основе данных соображений Генсекретарь ООН представил бы Генеральной Ассамблее на её семьдесят седьмой сессии для дальнейшего обсуждения государствами-членами субстантивный доклад с приложением, содержащим эти мнения, равно как и общее мнение государств-членов относительно целесообразности повышения эффективности Механизма в целом", - отметил Белоусов.

https://ria.ru/20211006/khimoruzhie-1753270622.html

https://ria.ru/20211011/sanktsii-1753976534.html

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в мире, оон, россия, андрей белоусов, генеральная ассамблея оон