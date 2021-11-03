https://ria.ru/20211103/khabarovsk-1757482956.html

В аэропорту Хабаровска могут ввести QR-коды для желающих купить авиабилеты

В аэропорту Хабаровска могут ввести QR-коды для желающих купить авиабилеты - РИА Новости, 03.11.2021

В аэропорту Хабаровска могут ввести QR-коды для желающих купить авиабилеты

QR-коды планируется ввести с декабря при продаже авиабилетов и посещении аэропорта Хабаровска, в том числе для прилетающих, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:31

2021-11-03T08:31

2021-11-03T10:22

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амурск

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ХАБАРОВСК, 3 ноя - РИА Новости. QR-коды планируется ввести с декабря при продаже авиабилетов и посещении аэропорта Хабаровска, в том числе для прилетающих, сообщает минздрав региона."С декабря также планируется введение QR-кодов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в краевом минздраве, "если такая мера будет принята (сейчас решения окончательного нет)... нужно будет прилетающим тоже иметь QR - код".Ранее на оперштабе по противодействию коронавирусу зампред правительства по соцвопросам Евгений Никонов заявил, что в регионе ужесточаются ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Темпы в крае за последние четыре недели выросли в 6 раз, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В прошлом году прирост смертности составил 2600 человек, за 10 месяцев 2021 года эти значения уже превышены, констатировал Никонов.Участниками штаба принято решение с 4 по 12 ноября в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Бикине, поселке Переяславка района имени Лазо, а также в Хабаровском районе запретить работу ТЦ и объектов общепита, за исключением продажи на вынос и доставки, а также мест общественного питания, работающих в зданиях авто-, железнодорожных, речных(морских) вокзалов, портов и аэропортов.Также, с 4 ноября работа бань, детских игровых центров, комнат и аттракционов в закрытых помещениях, а также алкомаркетов, в которых объем продажи алкогольной продукции превышает 50%, будет приостановлена до 12 ноября в указанных 8 населенных пунктах. Для посещения спа-салонов, косметических салонов, парикмахерских с четверга нужно будет предъявлять QR-код вакцинированного или переболевшего. По уточненной информации, с 7 ноября это правило станет обязательным для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории края.С 13 ноября предъявление QR-кодов потребуется при посещении торговых центров, организаций общепита, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. Уточняется, что детсады, школы и колледжи продолжают работать в обычном режиме. Запрет не распространяется на продажу продовольственных товаров, работу зоомагазинов и аптек.По данным Никонова, с 4 ноября учреждения, оказывающие банковские, финансовые и страховые услуги, должны перевести не менее 70% работников на дистанционный режим работы. За последнюю неделю коечный фонд Хабаровского края увеличили на 336 коек в Хабаровске, районе имени Лазо, Амурске. Развернуто 2 428 коек, загруженность составляет 89%. По последним данным минздрава, за время пандемии коронавирусом заразились более 95 тысяч человек (+437 за последние сутки), умерли - 916 . Полностью завершили вакцинацию 358 368 жителей, при населении региона в 1,3 миллиона.

https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757478531.html

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757389620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, николаевск-на-амуре, амурск, хабаровск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм