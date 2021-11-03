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Керри рассказал о 27 раундах переговоров по климату с Китаем
Керри рассказал о 27 раундах переговоров по климату с Китаем - РИА Новости, 03.11.2021
Керри рассказал о 27 раундах переговоров по климату с Китаем
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри рассказал, что за последний месяц провел с Китаем 27 раундов переговоров по климату и... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:24
2021-11-03T15:24
в мире
сша
китай
глазго (город)
джо байден
джон керри
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большая двадцатка
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ГЛАЗГО, 3 ноя - РИА Новости. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри рассказал, что за последний месяц провел с Китаем 27 раундов переговоров по климату и дважды побывал там за месяц."Я провел 27 виртуальных сессий с Китаем и побывал дважды в Китае за последний месяц. Мы по-прежнему сохраняем надежду. Мы ведем переговоры, чтобы Китай тоже сел за стол переговоров, потому что Китай в три раза больше выбрасывает в атмосферу, чем мы, а мы - вторые в мире. У Китая есть планы построить угольную электростанцию мощностью 260 ГВт, и если это произойдет, то можно "тушить свет", - сказал Керри на встрече с мэрами городов на полях проходящей в Глазго климатической конференции COP26.Он добавил, что для того, чтобы добиться поставленных целей по сокращению выбросов, нужно чтобы присоединились все страны, а главным образом страны G20, на которые приходится 80% всех мировых выбросов.При этом он призвал маленькие экономики не повторять ошибок, которые совершили во время промышленной революции более развитые страны.Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя извинения президента США Джо Байдена перед мировым сообществом за выход страны из Парижского соглашения по климату, выразил надежду на то, что США будут выполнять свои обязательства в сфере борьбы с изменением климата и в скором времени обнародуют конкретный план по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году.Ранее президент США Джо Байден, выступая в рамках климатической конференции в Глазго, попросил прощения у мирового сообщества за решение своего предшественника республиканца Дональда Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату.
https://ria.ru/20211102/kerri-1757435213.html
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китай
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в мире, сша, китай, глазго (город), джо байден, джон керри, мид кнр, большая двадцатка, дональд трамп
15:24 03.11.2021
 
Керри рассказал о 27 раундах переговоров по климату с Китаем

Керри рассказал, что побывал на переговорах в Китае дважды за месяц

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / POOL
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ГЛАЗГО, 3 ноя - РИА Новости. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри рассказал, что за последний месяц провел с Китаем 27 раундов переговоров по климату и дважды побывал там за месяц.
"Я провел 27 виртуальных сессий с Китаем и побывал дважды в Китае за последний месяц. Мы по-прежнему сохраняем надежду. Мы ведем переговоры, чтобы Китай тоже сел за стол переговоров, потому что Китай в три раза больше выбрасывает в атмосферу, чем мы, а мы - вторые в мире. У Китая есть планы построить угольную электростанцию мощностью 260 ГВт, и если это произойдет, то можно "тушить свет", - сказал Керри на встрече с мэрами городов на полях проходящей в Глазго климатической конференции COP26.
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри в координационном центре при правительстве РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 18:39
Керри отказался комментировать встречу с российскими партнерами в Глазго
Он добавил, что для того, чтобы добиться поставленных целей по сокращению выбросов, нужно чтобы присоединились все страны, а главным образом страны G20, на которые приходится 80% всех мировых выбросов.
При этом он призвал маленькие экономики не повторять ошибок, которые совершили во время промышленной революции более развитые страны.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя извинения президента США Джо Байдена перед мировым сообществом за выход страны из Парижского соглашения по климату, выразил надежду на то, что США будут выполнять свои обязательства в сфере борьбы с изменением климата и в скором времени обнародуют конкретный план по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году.
Ранее президент США Джо Байден, выступая в рамках климатической конференции в Глазго, попросил прощения у мирового сообщества за решение своего предшественника республиканца Дональда Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату.
 
В миреСШАКитайГлазго (город)Джо БайденДжон КерриМИД КНРБольшая двадцаткаДональд Трамп
 
 
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