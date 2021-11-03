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Бывшего полицейского обвинили в похищении лошадей в Калмыкии

Бывшего полицейского обвинили в похищении лошадей в Калмыкии - РИА Новости, 03.11.2021

Бывшего полицейского обвинили в похищении лошадей в Калмыкии

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского, подозреваемого в том, что он с подельниками похитил более 150 лошадей в Калмыкии,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:00

2021-11-03T20:00

2021-11-03T20:00

происшествия

республика калмыкия

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского, подозреваемого в том, что он с подельниками похитил более 150 лошадей в Калмыкии, сообщает СУСК России по республике.По версии следствия, днем 12 мая 2021 года полицейский вместе с неустановленными лицами "похитили с территории животноводческой стоянки 131 голову лошадей и 21 голову жеребят, принадлежащих на праве личной собственности местному жителю". Ущерб составил более 6 миллионов рублей."Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейский из органов МВД уволился. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.

https://ria.ru/20211027/avtobus-1756589718.html

республика калмыкия

россия

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2021

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происшествия, республика калмыкия, россия