https://ria.ru/20211103/kalmykiya-1757638712.html
Бывшего полицейского обвинили в похищении лошадей в Калмыкии
Бывшего полицейского обвинили в похищении лошадей в Калмыкии - РИА Новости, 03.11.2021
Бывшего полицейского обвинили в похищении лошадей в Калмыкии
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского, подозреваемого в том, что он с подельниками похитил более 150 лошадей в Калмыкии,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T20:00
2021-11-03T20:00
2021-11-03T20:00
происшествия
республика калмыкия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756507622_0:61:3206:1864_1920x0_80_0_0_c4a0e46c1bb9073f86284c2968c993ad.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского, подозреваемого в том, что он с подельниками похитил более 150 лошадей в Калмыкии, сообщает СУСК России по республике.По версии следствия, днем 12 мая 2021 года полицейский вместе с неустановленными лицами "похитили с территории животноводческой стоянки 131 голову лошадей и 21 голову жеребят, принадлежащих на праве личной собственности местному жителю". Ущерб составил более 6 миллионов рублей."Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейский из органов МВД уволился. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.
https://ria.ru/20211027/avtobus-1756589718.html
республика калмыкия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756507622_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_b18e146f48e47564e502d07759005ed8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика калмыкия, россия
Бывшего полицейского обвинили в похищении лошадей в Калмыкии
Следователи возбудили дело против полицейского, похитившего более 150 лошадей в Калмыкии