https://ria.ru/20211103/kaliningrad-1757612405.html
Кафедральный собор Калининграда предложит гостям сделать селфи с Кантом
Кафедральный собор Калининграда предложит гостям сделать селфи с Кантом - РИА Новости, 03.11.2021
Кафедральный собор Калининграда предложит гостям сделать селфи с Кантом
Кафедральный собор в Калиниграде, где похоронен Иммануил Кант, заказал разработку программного обеспечения инсталляции "Селфи с Кантом", где трехмерная модель... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:01
2021-11-03T18:01
2021-11-03T18:02
технологии
калининград
иммануил кант
культура
культура
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Кафедральный собор в Калиниграде, где похоронен Иммануил Кант, заказал разработку программного обеспечения инсталляции "Селфи с Кантом", где трехмерная модель великого мыслителя будет общаться с посетителями и предлагать им сделать селфи, следует из данных портала госзакупок.Кафедральный собор провел два тендера: "Оказание услуг по разработке программного обеспечения инсталляции "Селфи с Кантом"" и "Оказание услуг по разработке трехмерной графической модели для инсталляции "Селфи с Кантом"". По итогам заключены контракты на общую сумму почти 700 миллионов рублей.Согласно материалам закупок, работы должны быть выполнены к 1 декабря."Программное обеспечение должно выполнять показ виртуального анимационного образа Иммануила Канта на дисплее инсталляции "Селфи с Кантом", а также обеспечивать сценарий выполнения демонстрации, в том числе чтение штрих кодов с билетов и функцию фотосъемки", - говорится в материалах.Планируется, что инсталляция разместится в парке рядом с собором. Там установят двухметровый стенд, оснащенный сенсорным экраном. Стенд будет оснащён видеокамерой, компьютером, аудио колонками, подключением к сети интернет по WiFi. Виртуальный анимационный образ И. Канта будет представлен на большом дисплее."Сценарий работы пользователя со стендом таков: виртуальный персонаж И.Канта приветствует посетителя с экрана и предлагает сделать совместную фотографию. Программное обеспечение стенда отправляет фото постетителю или загружает на страницу в социальные сети, или в телеграм-канал виртуального И.Канта, или другим способом отправляет клиенту", - говорится в документации.Для создания мультимедийного контента выполняется съемка актёра в образе И. Канта в нескольких вариантах одной и той же сюжетной сцены.Посетитель сначала увидит Канта сидящим на стуле и читающим книгу, персонаж будет перелистывать страницы и делать записи. Когда посетитель войдет в зону действия сенсоров, Кант поднимет голову, посмотрит на него, отложит книгу, встанет и поприветствует. Персонаж будет произносить ряд фраз, в частности: "Меня зовут Иммануил Кант, я рад вашему визиту", "Моё имя Иммануил Кант. Здравствуйте, как я рад вас видеть", "Я Иммануил Кант, и я рад видеть вас! Надеюсь, вы хорошо добрались!", "Желаете ли сфотографироваться на память?", "Предлагаю сделать совместное фото. Теперь это называют селфи!", "Селфи - совместное фото на память - вот, что нам надо сделать!".
https://ria.ru/20211103/kaliningrad-1757589826.html
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технологии, калининград, иммануил кант, культура
18:01 03.11.2021 (обновлено: 18:02 03.11.2021)
Кафедральный собор Калининграда предложит гостям сделать селфи с Кантом
Кафедральный собор Калиниграда заказал разработку трехмерной модели Иммануила Канта
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости.
Кафедральный собор в Калиниграде, где похоронен Иммануил Кант
, заказал разработку программного обеспечения инсталляции "Селфи с Кантом", где трехмерная модель великого мыслителя будет общаться с посетителями и предлагать им сделать селфи, следует из данных портала госзакупок.
Кафедральный собор провел два тендера: "Оказание услуг по разработке программного обеспечения инсталляции "Селфи с Кантом"" и "Оказание услуг по разработке трехмерной графической модели для инсталляции "Селфи с Кантом"". По итогам заключены контракты на общую сумму почти 700 миллионов рублей.
Согласно материалам закупок, работы должны быть выполнены к 1 декабря.
"Программное обеспечение должно выполнять показ виртуального анимационного образа Иммануила Канта на дисплее инсталляции "Селфи с Кантом", а также обеспечивать сценарий выполнения демонстрации, в том числе чтение штрих кодов с билетов и функцию фотосъемки", - говорится в материалах.
Планируется, что инсталляция разместится в парке рядом с собором. Там установят двухметровый стенд, оснащенный сенсорным экраном. Стенд будет оснащён видеокамерой, компьютером, аудио колонками, подключением к сети интернет по WiFi. Виртуальный анимационный образ И. Канта будет представлен на большом дисплее.
"Сценарий работы пользователя со стендом таков: виртуальный персонаж И.Канта приветствует посетителя с экрана и предлагает сделать совместную фотографию. Программное обеспечение стенда отправляет фото постетителю или загружает на страницу в социальные сети, или в телеграм-канал виртуального И.Канта, или другим способом отправляет клиенту", - говорится в документации.
Для создания мультимедийного контента выполняется съемка актёра в образе И. Канта в нескольких вариантах одной и той же сюжетной сцены.
Посетитель сначала увидит Канта сидящим на стуле и читающим книгу, персонаж будет перелистывать страницы и делать записи. Когда посетитель войдет в зону действия сенсоров, Кант поднимет голову, посмотрит на него, отложит книгу, встанет и поприветствует. Персонаж будет произносить ряд фраз, в частности: "Меня зовут Иммануил Кант, я рад вашему визиту", "Моё имя Иммануил Кант. Здравствуйте, как я рад вас видеть", "Я Иммануил Кант, и я рад видеть вас! Надеюсь, вы хорошо добрались!", "Желаете ли сфотографироваться на память?", "Предлагаю сделать совместное фото. Теперь это называют селфи!", "Селфи - совместное фото на память - вот, что нам надо сделать!".