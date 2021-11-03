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Минтранс Белоруссии рассказал о гражданстве погибших при крушении Ан-12
Минтранс Белоруссии рассказал о гражданстве погибших при крушении Ан-12 - РИА Новости, 03.11.2021
Минтранс Белоруссии рассказал о гражданстве погибших при крушении Ан-12
Минтранс Белоруссии сообщил, что в экипаж разбившегося под Иркутском самолета входили семь человек: двое россиян, двое украинцев и трое белорусов. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:01
2021-11-03T18:48
украина
белоруссия
иркутская область
министерство транспорта рб
россия
крушение самолета ан-12 под иркутском
происшествия
ан-12
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Минтранс Белоруссии сообщил, что в экипаж разбившегося под Иркутском самолета входили семь человек: двое россиян, двое украинцев и трое белорусов."Третьего ноября 2021 года в 11.34 UTC при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях - снег с дождем, ледяной дождь - самолет "Авиакомпании Гродно" Ан-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовариха", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным министерства, "воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 – Украины и 3 – Республики Беларусь"."Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе Ан-12 более 7 тысяч. На борту воздушного судна груз отсутствовал", - добавили в минтрансе.Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что еще два человека, из сопровождающей компании "Заполярье", могли находиться в самолете, кроме семи членов экипажа, о которых сообщила авиакомпания "Гродно".
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Поиск погибших на месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском
Тела шести погибших и фрагменты тела седьмого нашли на месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском, сообщили РИА Новости в экстренных службах
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украина, белоруссия, иркутская область, министерство транспорта рб, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском, происшествия, ан-12, игорь кобзев
18:01 03.11.2021 (обновлено: 18:48 03.11.2021)
 
Минтранс Белоруссии рассказал о гражданстве погибших при крушении Ан-12

Минтранс Белоруссии рассказал о гражданстве погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Минтранс Белоруссии сообщил, что в экипаж разбившегося под Иркутском самолета входили семь человек: двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.
"Третьего ноября 2021 года в 11.34 UTC при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях - снег с дождем, ледяной дождь - самолет "Авиакомпании Гродно" Ан-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовариха", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным министерства, "воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 – Украины и 3 – Республики Беларусь".
"Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе Ан-12 более 7 тысяч. На борту воздушного судна груз отсутствовал", - добавили в минтрансе.
Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что еще два человека, из сопровождающей компании "Заполярье", могли находиться в самолете, кроме семи членов экипажа, о которых сообщила авиакомпания "Гродно".
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 17:50
В Иркутской области открыли горячую линию после крушения Ан-12
 
УкраинаБелоруссияИркутская областьМинистерство транспорта РБРоссияКрушение самолета Ан-12 под ИркутскомПроисшествияАн-12Игорь Кобзев
 
 
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