https://ria.ru/20211103/granty-1757601777.html

Более 110 нижегородских социальных предпринимателей получат гранты

Более 110 нижегородских социальных предпринимателей получат гранты - РИА Новости, 03.11.2021

Более 110 нижегородских социальных предпринимателей получат гранты

Гранты в размере до 500 тысяч рублей получат 114 социальных предпринимателей Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:27

2021-11-03T17:27

2021-11-03T17:27

нижегородская область

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нижегородская область

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Гранты в размере до 500 тысяч рублей получат 114 социальных предпринимателей Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.Нижегородская область подвела итоги конкурса среди социальных предпринимателей."Нижегородская область вошла в тройку регионов-лидеров в России по числу организаций, включенных в реестр социальных предприятий, сегодня в регионе их уже более 310. Гранты – одна из мер поддержки, которая может существенно стимулировать развитие этой сферы, дать предпринимателям возможность вывести свое дело на качественно новый уровень. А это, в свою очередь, напрямую влияет на качество жизни нижегородцев, потому что открытие таких компаний - это не только создание новых рабочих мест, но и новые услуги, возможности для жителей воспользоваться услугами реабилитационных, образовательных, творческих и спортивных центров, социального такси, парикмахерских, патронажных служб", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что данная мера поддержки для участников реестра социальных предприятий реализуется в 2021 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Средства гранта предприниматели смогут использовать на пополнение оборотных средств, рекламу, оформление интеллектуальной собственности, аренду или ремонт нежилого помещения, аренду техники, оплату услуг ЖКХ, электроснабжения, связи. Всего на реализацию этой программы из федерального бюджета было выделено более 52 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211103/kreditovanie-1757591471.html

https://ria.ru/20211102/eksport-1757387992.html

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общество, нижегородская область, глеб никитин, россия