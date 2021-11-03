https://ria.ru/20211103/goszakupki-1757544849.html
В ЦАМТО объяснили, зачем нужен закрытый режим госзакупок
В ЦАМТО объяснили, зачем нужен закрытый режим госзакупок - РИА Новости, 03.11.2021
В ЦАМТО объяснили, зачем нужен закрытый режим госзакупок
Закрытие государственных закупок российских силовых ведомств лишает информации иностранные разведки, сообщил РИА Новости директор Центра анализа мировой... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:58
2021-11-03T13:58
2021-11-03T13:58
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
игорь коротченко
цамто
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Закрытие государственных закупок российских силовых ведомств лишает информации иностранные разведки, сообщил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Ранее правительство РФ добавило Росгвардию и Федеральную службу охраны в перечень ведомств, государственные закупки которых ведутся в закрытом режиме. В прошлой редакции перечня (от 2017 года) были указаны Минобороны, Служба внешней разведки и ФСБ. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.По словам директора ЦАМТО, закрытие системы госзакупок российских силовых министерств, ведомств и структур — это вполне закономерный процесс, связанный с необходимостью сохранения в тайне ряда ключевых аспектов перевооружения, а также процессов материально-технического снабжения соответствующих структур."Абсолютно логичное и своевременное решение, которое принято и которое касается еще двух структур. Через сайт госзакупок, где открыто публиковались данные о закупках и нуждах силовых структур, спецслужб России, зарубежные разведки могли получать достаточно чувствительную информацию с точки зрения российской национальной безопасности. Благодаря этому перечную они такой возможности теперь лишены", - пояснил Коротченко.
https://ria.ru/20211103/goszakupki-1757534434.html
https://ria.ru/20211103/goszakupki-1757534434.html
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), игорь коротченко, цамто, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
В ЦАМТО объяснили, зачем нужен закрытый режим госзакупок
В ЦАМТО заявили, что закрытие закупок силовых ведомств лишает иностранные разведки данных