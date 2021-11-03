https://ria.ru/20211103/goszakupki-1757534434.html
В Кремле объяснили, почему госзакупки Росгвардии и ФСО засекретят
В Кремле объяснили, почему госзакупки Росгвардии и ФСО засекретят - РИА Новости, 03.11.2021
В Кремле объяснили, почему госзакупки Росгвардии и ФСО засекретят
Расширение списка учреждений, которые могут проводить госзакупки в закрытом режиме, продиктовано соображениями обеспечения гостайны, поскольку речь идет о... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:15
2021-11-03T13:15
2021-11-03T13:15
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750064709_0:113:3433:2044_1920x0_80_0_0_7a41353e97e04a634de2a44750a900be.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Расширение списка учреждений, которые могут проводить госзакупки в закрытом режиме, продиктовано соображениями обеспечения гостайны, поскольку речь идет о деятельности специальных служб, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Речь идет о специальных ведомствах, и, конечно, это относится к сфере гостайны, и именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации", - сказал Песков журналистам.Накануне на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление кабмина, расширяющее перечень федеральных органов исполнительной власти, их подведомственных учреждений и предприятий, при закупках товаров, работ и услуг которыми применяются закрытые способы определения поставщиков. В перечень вошли Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО).Ранее в список были включены Минобороны, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР), а также подведомственные им госучреждения и государственные унитарные предприятия.
https://ria.ru/20210513/goszakupki-1732126109.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750064709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c516d5c1e6c7c9a6f02282b66d75713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
В Кремле объяснили, почему госзакупки Росгвардии и ФСО засекретят
Песков объяснил, почему Росгвардии и ФСО разрешат проводить госзакупки в закрытом режиме