https://ria.ru/20211103/goszakupki-1757534434.html

В Кремле объяснили, почему госзакупки Росгвардии и ФСО засекретят

В Кремле объяснили, почему госзакупки Росгвардии и ФСО засекретят - РИА Новости, 03.11.2021

В Кремле объяснили, почему госзакупки Росгвардии и ФСО засекретят

Расширение списка учреждений, которые могут проводить госзакупки в закрытом режиме, продиктовано соображениями обеспечения гостайны, поскольку речь идет о... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:15

2021-11-03T13:15

2021-11-03T13:15

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750064709_0:113:3433:2044_1920x0_80_0_0_7a41353e97e04a634de2a44750a900be.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Расширение списка учреждений, которые могут проводить госзакупки в закрытом режиме, продиктовано соображениями обеспечения гостайны, поскольку речь идет о деятельности специальных служб, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Речь идет о специальных ведомствах, и, конечно, это относится к сфере гостайны, и именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации", - сказал Песков журналистам.Накануне на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление кабмина, расширяющее перечень федеральных органов исполнительной власти, их подведомственных учреждений и предприятий, при закупках товаров, работ и услуг которыми применяются закрытые способы определения поставщиков. В перечень вошли Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО).Ранее в список были включены Минобороны, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР), а также подведомственные им госучреждения и государственные унитарные предприятия.

https://ria.ru/20210513/goszakupki-1732126109.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия