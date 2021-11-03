https://ria.ru/20211103/gossovet-1757562948.html

Высший госсовет Союзного государства планирует утвердить военную доктрину

Высший госсовет Союзного государства планирует утвердить военную доктрину - РИА Новости, 03.11.2021

Высший госсовет Союзного государства планирует утвердить военную доктрину

На заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября планируется утвердить военную доктрину и концепцию миграционной политики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:07

2021-11-03T15:07

2021-11-03T15:22

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября планируется утвердить военную доктрину и концепцию миграционной политики, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что 4 ноября Путин по видео примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства."Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную военную доктрину и концепцию миграционной политики Союзного государства", - говорится в сообщении.Кроме того, будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества РФ и Белоруссии за 2020 год и январь – июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений."Имеется в виду также оформить решение о присуждении впервые премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским ученым и специалистам", - добавили в пресс-службе Кремля.

https://ria.ru/20211028/gossovet-1756650113.html

https://ria.ru/20211020/mezentsev-1755474958.html

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