https://ria.ru/20211103/gossovet-1757562948.html
Высший госсовет Союзного государства планирует утвердить военную доктрину
Высший госсовет Союзного государства планирует утвердить военную доктрину - РИА Новости, 03.11.2021
Высший госсовет Союзного государства планирует утвердить военную доктрину
На заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября планируется утвердить военную доктрину и концепцию миграционной политики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:07
2021-11-03T15:07
2021-11-03T15:22
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября планируется утвердить военную доктрину и концепцию миграционной политики, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что 4 ноября Путин по видео примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства."Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную военную доктрину и концепцию миграционной политики Союзного государства", - говорится в сообщении.Кроме того, будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества РФ и Белоруссии за 2020 год и январь – июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений."Имеется в виду также оформить решение о присуждении впервые премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским ученым и специалистам", - добавили в пресс-службе Кремля.
https://ria.ru/20211028/gossovet-1756650113.html
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в мире, белоруссия, россия
15:07 03.11.2021 (обновлено: 15:22 03.11.2021)
Высший госсовет Союзного государства планирует утвердить военную доктрину
Высший госсовет Союзного государства планирует утвердить военную доктрину 4 ноября
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября планируется утвердить военную доктрину и концепцию миграционной политики, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что 4 ноября Путин по видео примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.
"Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную военную доктрину и концепцию миграционной политики Союзного государства", - говорится в сообщении.
Кроме того, будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества РФ
и Белоруссии
за 2020 год и январь – июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений.
"Имеется в виду также оформить решение о присуждении впервые премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским ученым и специалистам", - добавили в пресс-службе Кремля.