21:11 03.11.2021 (обновлено: 21:36 03.11.2021)
Мишустин поручил Минэнерго и МИД провести с Минском переговоры по газу
Мишустин поручил Минэнерго и МИД провести с Минском переговоры по ценам на газ
© AP Photo / Sergei GritsРабочий на компрессорной станции "Несвижская" в Белоруссии
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству энергетики с участием МИДа России провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах поставки газа для Минска и при его транспортировке, говорится в распоряжении правительства РФ.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 1 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный минэнерго России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 г",- говорится в распоряжении.
"Поручить минэнерго России с участием МИДа России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - также сообщается в документе.
Ранее в октябре глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщал, что работа по подготовке документов для подписания контракта на поставки российского газа в Белоруссию на 2022 год ведется, подписание планируется до конца года, а цена на газ для республики сохранится на уровне 2021 года - в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров.