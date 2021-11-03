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Мишустин поручил Минэнерго и МИД провести с Минском переговоры по газу
Мишустин поручил Минэнерго и МИД провести с Минском переговоры по газу - РИА Новости, 03.11.2021
Мишустин поручил Минэнерго и МИД провести с Минском переговоры по газу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству энергетики с участием МИДа России провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T21:11
2021-11-03T21:36
белоруссия
минск
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
группа газ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству энергетики с участием МИДа России провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах поставки газа для Минска и при его транспортировке, говорится в распоряжении правительства РФ."В соответствии с пунктом 1 статьи 1 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный минэнерго России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 г",- говорится в распоряжении."Поручить минэнерго России с участием МИДа России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - также сообщается в документе.Ранее в октябре глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщал, что работа по подготовке документов для подписания контракта на поставки российского газа в Белоруссию на 2022 год ведется, подписание планируется до конца года, а цена на газ для республики сохранится на уровне 2021 года - в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20210909/gaz-1749431644.html
https://ria.ru/20210910/dogovorennosti-1749493222.html
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белоруссия, минск, министерство энергетики рф (минэнерго россии), группа газ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил мишустин
21:11 03.11.2021 (обновлено: 21:36 03.11.2021)
 
Мишустин поручил Минэнерго и МИД провести с Минском переговоры по газу

Мишустин поручил Минэнерго и МИД провести с Минском переговоры по ценам на газ

© AP Photo / Sergei GritsРабочий на компрессорной станции "Несвижская" в Белоруссии
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству энергетики с участием МИДа России провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах поставки газа для Минска и при его транспортировке, говорится в распоряжении правительства РФ.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 1 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный минэнерго России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 г",- говорится в распоряжении.
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"Поручить минэнерго России с участием МИДа России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - также сообщается в документе.
Ранее в октябре глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщал, что работа по подготовке документов для подписания контракта на поставки российского газа в Белоруссию на 2022 год ведется, подписание планируется до конца года, а цена на газ для республики сохранится на уровне 2021 года - в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров.
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БелоруссияМинскМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Группа ГАЗМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Михаил Мишустин
 
 
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