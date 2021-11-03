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Наука
https://ria.ru/20211103/galaktiki-1757520302.html
Астрономы раскрыли тайну гибели галактик
Астрономы раскрыли тайну гибели галактик - РИА Новости, 03.11.2021
Астрономы раскрыли тайну гибели галактик
Ученые, работающие на комплексе радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама, завершили крупнейшее исследование скопления галактик Девы. Проанализировав... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:20
2021-11-03T12:21
астрономия
космос - риа наука
галактики
астрофизика
наука
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ученые, работающие на комплексе радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама, завершили крупнейшее исследование скопления галактик Девы. Проанализировав распределение окиси углерода в 51 галактике и вокруг них, исследователи обнаружили, что экстремальное окружение может убивать галактики, вытягивая из них газ, необходимый для звездообразования. Статья подготовлена для публикации в журнале Astrophysical Journal Supplement Series и размещена на сервере препринтов arXiv.org.Исследование проводилось в рамках проекта VERTICO — первого в истории космических наблюдений обзора молекулярного газа в высоком разрешении, которое проводили в скоплении галактик Девы — космическом кластер, в котором находится от 1 300 до 2 000 галактик. Особое внимание астрономы уделили окружающей среде скопления, а именно присутствию в ней окиси углерода.Анализ результатов позволил ответить на давний вопрос астрофизики о том, что убивает галактики. Оказалось, что они теряют газ, который необходим для процесса звездообразования, когда проносятся через окружающую горячую плазму. Экстремальная среда проникает далеко внутрь и вытягивает их молекулярный газ — топливо, необходимое для рождения новых звезд и поддержания жизни галактик."Мы знаем, что галактики погибают из-за своего окружения, но мы хотели знать, почему, — приводятся в пресс-релизе Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) слова руководителя исследования Тоби Брауна (Toby Brown), члена Национального исследовательского совета Канады. — Что VERTICO раскрывает лучше, чем когда-либо прежде, так это то, какие физические процессы влияют на молекулярный газ и как они определяют жизнь и смерть галактики"."Галактики в самых экстремальных условиях сильно страдают, теряя свои газовые резервуары и, в конечном итоге, не могут больше образовывать звезды. Для галактики это эквивалент смерти, — продолжает еще один автор исследования доктор Клаудиа Лагос (Claudia Lagos) из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) в Австралии. — VERTICO предлагает нам беспрецедентную возможность наблюдать, как ведет себя молекулярный газ, что позволяет нам диагностировать, что убивает эти галактики".Результаты проекта VERTICO демонстрируют свидетельства того, что окружающая среда проникает далеко в галактики, нарушая и возмущая их молекулярный газ, влияя на звездообразование и строение галактических газовых дисков. Авторы делают вывод о том, что способность галактики образовывать звезды зависит от того, где она находится во Вселенной и как взаимодействует со своим окружением."С помощью VERTICO мы изучили газовый резервуар 51 галактики в скоплении Девы. Нам удалось создать самую подробную карту распределения газа в скоплениях галактик из когда-либо наблюдавшихся. Эти изображения представляют собой недостающие части головоломки о том, как окружающая среда влияет на распределение газа в галактиках, особенно плотного и холодного газ, и, следовательно, на их способность образовывать звезды", — объясняет Лагос.Из множества различных сред во Вселенной скопление Девы — одно из самых массивных, горячих и экстремальных, что делает его особенно интересным для ученых, изучающих эволюцию галактик. К тому же оно расположено относительно недалеко от нас и удобно для наблюдений. Скопление имеет диаметр семь миллионов световых лет и содержит тысячи галактик, несущихся сквозь перегретую плазму со скоростью до нескольких миллионов километров в час. Это среда настолько экстремальная и негостеприимная, что в пролетающих сквозь нее галактиках могут остановиться процессы образование звезд, а сама галактика — исчезнуть.
https://ria.ru/20211028/yupiter-1756768503.html
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астрономия, космос - риа наука, галактики, астрофизика
12:20 03.11.2021 (обновлено: 12:21 03.11.2021)
 

Астрономы раскрыли тайну гибели галактик

© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Dagnello (NRAO)/Böhringer et al. (ROSAT All-Sky Survey)На этом составном изображении радиоволновые наблюдения ALMA за молекулярными газовыми дисками галактик увеличены в 20 раз и наложены на рентгеновское изображение горячей плазмы в скоплении Девы
На этом составном изображении радиоволновые наблюдения ALMA за молекулярными газовыми дисками галактик увеличены в 20 раз и наложены на рентгеновское изображение горячей плазмы в скоплении Девы - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Dagnello (NRAO)/Böhringer et al. (ROSAT All-Sky Survey)
На этом составном изображении радиоволновые наблюдения ALMA за молекулярными газовыми дисками галактик увеличены в 20 раз и наложены на рентгеновское изображение горячей плазмы в скоплении Девы
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ученые, работающие на комплексе радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама, завершили крупнейшее исследование скопления галактик Девы. Проанализировав распределение окиси углерода в 51 галактике и вокруг них, исследователи обнаружили, что экстремальное окружение может убивать галактики, вытягивая из них газ, необходимый для звездообразования. Статья подготовлена для публикации в журнале Astrophysical Journal Supplement Series и размещена на сервере препринтов arXiv.org.
Исследование проводилось в рамках проекта VERTICO — первого в истории космических наблюдений обзора молекулярного газа в высоком разрешении, которое проводили в скоплении галактик Девы — космическом кластер, в котором находится от 1 300 до 2 000 галактик. Особое внимание астрономы уделили окружающей среде скопления, а именно присутствию в ней окиси углерода.
Анализ результатов позволил ответить на давний вопрос астрофизики о том, что убивает галактики. Оказалось, что они теряют газ, который необходим для процесса звездообразования, когда проносятся через окружающую горячую плазму. Экстремальная среда проникает далеко внутрь и вытягивает их молекулярный газ — топливо, необходимое для рождения новых звезд и поддержания жизни галактик.
"Мы знаем, что галактики погибают из-за своего окружения, но мы хотели знать, почему, — приводятся в пресс-релизе Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) слова руководителя исследования Тоби Брауна (Toby Brown), члена Национального исследовательского совета Канады. — Что VERTICO раскрывает лучше, чем когда-либо прежде, так это то, какие физические процессы влияют на молекулярный газ и как они определяют жизнь и смерть галактики".
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"Галактики в самых экстремальных условиях сильно страдают, теряя свои газовые резервуары и, в конечном итоге, не могут больше образовывать звезды. Для галактики это эквивалент смерти, — продолжает еще один автор исследования доктор Клаудиа Лагос (Claudia Lagos) из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) в Австралии. — VERTICO предлагает нам беспрецедентную возможность наблюдать, как ведет себя молекулярный газ, что позволяет нам диагностировать, что убивает эти галактики".
Результаты проекта VERTICO демонстрируют свидетельства того, что окружающая среда проникает далеко в галактики, нарушая и возмущая их молекулярный газ, влияя на звездообразование и строение галактических газовых дисков. Авторы делают вывод о том, что способность галактики образовывать звезды зависит от того, где она находится во Вселенной и как взаимодействует со своим окружением.
"С помощью VERTICO мы изучили газовый резервуар 51 галактики в скоплении Девы. Нам удалось создать самую подробную карту распределения газа в скоплениях галактик из когда-либо наблюдавшихся. Эти изображения представляют собой недостающие части головоломки о том, как окружающая среда влияет на распределение газа в галактиках, особенно плотного и холодного газ, и, следовательно, на их способность образовывать звезды", — объясняет Лагос.
Из множества различных сред во Вселенной скопление Девы — одно из самых массивных, горячих и экстремальных, что делает его особенно интересным для ученых, изучающих эволюцию галактик. К тому же оно расположено относительно недалеко от нас и удобно для наблюдений. Скопление имеет диаметр семь миллионов световых лет и содержит тысячи галактик, несущихся сквозь перегретую плазму со скоростью до нескольких миллионов километров в час. Это среда настолько экстремальная и негостеприимная, что в пролетающих сквозь нее галактиках могут остановиться процессы образование звезд, а сама галактика — исчезнуть.
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