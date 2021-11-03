https://ria.ru/20211103/furgal-1757580113.html
Сбором средств для Фургала занимается его сын, заявил адвокат
Сбором средств для Фургала занимается его сын, заявил адвокат - РИА Новости, 03.11.2021
Сбором средств для Фургала занимается его сын, заявил адвокат
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал просил своего сына заняться в соцсетях сбором средств для него, сообщил РИА Новости адвокат бывшего чиновника... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:16
2021-11-03T16:16
2021-11-03T16:16
сергей фургал
россия
уголовное дело сергея фургала
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599746065_0:6:955:543_1920x0_80_0_0_7c39e73b9186f633dabb0a6cfada2b9e.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал просил своего сына заняться в соцсетях сбором средств для него, сообщил РИА Новости адвокат бывшего чиновника Дмитрий Довгий, разъясняя недопонимание, возникшее после комментариев другого защитника Фургала.Накануне на верифицированной странице Фургала в Instagram появилась запись, в которой говорится, что средства на оплату адвокатов закончились, "остаётся одна надежда — поддержка общества", а также предлагается переводить деньги на карту сына Фургала Антона. Однако один из адвокатов экс-губернатора Михаил Карапетян заявил РИА Новости, что "это происки мошенников", поскольку Фургал давно запретил сыну вести данную страницу."Могу подтвердить, действительно, Сергей Иванович передал через меня подобное поручение, поскольку у него все счета арестованы, у него возможностей нет никаких, он попросил передать через меня Антону такую просьбу, и Антон стал этим заниматься. Подтверждаю, что это никакие не мошенники", - сказал Довгий.Он затруднился пояснить, почему его коллега назвал сбор средств мошенничеством.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Верховный суд РФ 8 ноября решит, где будет рассмотрено дело.
https://ria.ru/20211102/furgal-1757396083.html
https://ria.ru/20211022/furgal-1755825955.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599746065_0:0:851:638_1920x0_80_0_0_1dc73e90bad5522ce54d7afe4c5f66fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, россия, уголовное дело сергея фургала
Сбором средств для Фургала занимается его сын, заявил адвокат
Один из адвокатов Фургала заявил, что сбором средств для него занимается его сын
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
просил своего сына заняться в соцсетях сбором средств для него, сообщил РИА Новости адвокат бывшего чиновника Дмитрий Довгий, разъясняя недопонимание, возникшее после комментариев другого защитника Фургала.
Накануне на верифицированной странице Фургала в Instagram появилась запись, в которой говорится, что средства на оплату адвокатов закончились, "остаётся одна надежда — поддержка общества", а также предлагается переводить деньги на карту сына Фургала Антона. Однако один из адвокатов экс-губернатора Михаил Карапетян заявил РИА Новости, что "это происки мошенников", поскольку Фургал давно запретил сыну вести данную страницу.
"Могу подтвердить, действительно, Сергей Иванович передал через меня подобное поручение, поскольку у него все счета арестованы, у него возможностей нет никаких, он попросил передать через меня Антону такую просьбу, и Антон стал этим заниматься. Подтверждаю, что это никакие не мошенники", - сказал Довгий.
Он затруднился пояснить, почему его коллега назвал сбор средств мошенничеством.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Верховный суд РФ
8 ноября решит, где будет рассмотрено дело.