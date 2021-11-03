https://ria.ru/20211103/furgal-1757580113.html

Сбором средств для Фургала занимается его сын, заявил адвокат

Сбором средств для Фургала занимается его сын, заявил адвокат - РИА Новости, 03.11.2021

Сбором средств для Фургала занимается его сын, заявил адвокат

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал просил своего сына заняться в соцсетях сбором средств для него, сообщил РИА Новости адвокат бывшего чиновника... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:16

2021-11-03T16:16

2021-11-03T16:16

сергей фургал

россия

уголовное дело сергея фургала

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал просил своего сына заняться в соцсетях сбором средств для него, сообщил РИА Новости адвокат бывшего чиновника Дмитрий Довгий, разъясняя недопонимание, возникшее после комментариев другого защитника Фургала.Накануне на верифицированной странице Фургала в Instagram появилась запись, в которой говорится, что средства на оплату адвокатов закончились, "остаётся одна надежда — поддержка общества", а также предлагается переводить деньги на карту сына Фургала Антона. Однако один из адвокатов экс-губернатора Михаил Карапетян заявил РИА Новости, что "это происки мошенников", поскольку Фургал давно запретил сыну вести данную страницу."Могу подтвердить, действительно, Сергей Иванович передал через меня подобное поручение, поскольку у него все счета арестованы, у него возможностей нет никаких, он попросил передать через меня Антону такую просьбу, и Антон стал этим заниматься. Подтверждаю, что это никакие не мошенники", - сказал Довгий.Он затруднился пояснить, почему его коллега назвал сбор средств мошенничеством.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Верховный суд РФ 8 ноября решит, где будет рассмотрено дело.

https://ria.ru/20211102/furgal-1757396083.html

https://ria.ru/20211022/furgal-1755825955.html

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сергей фургал, россия, уголовное дело сергея фургала