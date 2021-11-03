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Сбором средств для Фургала занимается его сын, заявил адвокат
Сбором средств для Фургала занимается его сын, заявил адвокат - РИА Новости, 03.11.2021
Сбором средств для Фургала занимается его сын, заявил адвокат
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал просил своего сына заняться в соцсетях сбором средств для него, сообщил РИА Новости адвокат бывшего чиновника... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:16
2021-11-03T16:16
сергей фургал
россия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал просил своего сына заняться в соцсетях сбором средств для него, сообщил РИА Новости адвокат бывшего чиновника Дмитрий Довгий, разъясняя недопонимание, возникшее после комментариев другого защитника Фургала.Накануне на верифицированной странице Фургала в Instagram появилась запись, в которой говорится, что средства на оплату адвокатов закончились, "остаётся одна надежда — поддержка общества", а также предлагается переводить деньги на карту сына Фургала Антона. Однако один из адвокатов экс-губернатора Михаил Карапетян заявил РИА Новости, что "это происки мошенников", поскольку Фургал давно запретил сыну вести данную страницу."Могу подтвердить, действительно, Сергей Иванович передал через меня подобное поручение, поскольку у него все счета арестованы, у него возможностей нет никаких, он попросил передать через меня Антону такую просьбу, и Антон стал этим заниматься. Подтверждаю, что это никакие не мошенники", - сказал Довгий.Он затруднился пояснить, почему его коллега назвал сбор средств мошенничеством.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Верховный суд РФ 8 ноября решит, где будет рассмотрено дело.
https://ria.ru/20211102/furgal-1757396083.html
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сергей фургал, россия, уголовное дело сергея фургала
16:16 03.11.2021
 
Сбором средств для Фургала занимается его сын, заявил адвокат

Один из адвокатов Фургала заявил, что сбором средств для него занимается его сын

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал просил своего сына заняться в соцсетях сбором средств для него, сообщил РИА Новости адвокат бывшего чиновника Дмитрий Довгий, разъясняя недопонимание, возникшее после комментариев другого защитника Фургала.
Накануне на верифицированной странице Фургала в Instagram появилась запись, в которой говорится, что средства на оплату адвокатов закончились, "остаётся одна надежда — поддержка общества", а также предлагается переводить деньги на карту сына Фургала Антона. Однако один из адвокатов экс-губернатора Михаил Карапетян заявил РИА Новости, что "это происки мошенников", поскольку Фургал давно запретил сыну вести данную страницу.
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Адвокат Фургала опроверг сбор средств для подзащитного через Instagram
"Могу подтвердить, действительно, Сергей Иванович передал через меня подобное поручение, поскольку у него все счета арестованы, у него возможностей нет никаких, он попросил передать через меня Антону такую просьбу, и Антон стал этим заниматься. Подтверждаю, что это никакие не мошенники", - сказал Довгий.
Он затруднился пояснить, почему его коллега назвал сбор средств мошенничеством.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Верховный суд РФ 8 ноября решит, где будет рассмотрено дело.
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