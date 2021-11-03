https://ria.ru/20211103/forum-1757523996.html

Путин примет участие в форуме "Россия зовет!"

Путин примет участие в форуме "Россия зовет!" - РИА Новости, 03.11.2021

Путин примет участие в форуме "Россия зовет!"

Президент России Владимир Путин в конце ноября планирует принять участие в ежегодном инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", сообщил... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:33

2021-11-03T12:33

2021-11-03T12:39

россия зовет!

владимир путин

экономика

дмитрий песков

втб капитал

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в конце ноября планирует принять участие в ежегодном инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, планирует", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Инвестиционный форум "Россия зовет!" в этом году пройдет 30 ноября - 1 декабря в онлайн-формате.

https://ria.ru/20211021/aktsii-1755686774.html

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2021

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россия зовет!, владимир путин, экономика, дмитрий песков, втб капитал