https://ria.ru/20211103/forum-1757523996.html
Путин примет участие в форуме "Россия зовет!"
Путин примет участие в форуме "Россия зовет!" - РИА Новости, 03.11.2021
Путин примет участие в форуме "Россия зовет!"
Президент России Владимир Путин в конце ноября планирует принять участие в ежегодном инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", сообщил... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:33
2021-11-03T12:33
2021-11-03T12:39
россия зовет!
владимир путин
экономика
дмитрий песков
втб капитал
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в конце ноября планирует принять участие в ежегодном инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, планирует", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Инвестиционный форум "Россия зовет!" в этом году пройдет 30 ноября - 1 декабря в онлайн-формате.
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россия зовет!, владимир путин, экономика, дмитрий песков, втб капитал
12:33 03.11.2021 (обновлено: 12:39 03.11.2021)
Путин примет участие в форуме "Россия зовет!"
Путин примет участие в форуме "Россия зовет!" в конце ноября