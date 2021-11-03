https://ria.ru/20211103/energetika-1757604165.html

Эксперты рассказали о перспективах перехода на водородную энергетику

Эксперты рассказали о перспективах перехода на водородную энергетику - РИА Новости, 03.11.2021

Эксперты рассказали о перспективах перехода на водородную энергетику

Эксперты разошлись во мнениях о том, когда мир перейдет на водородную энергетику: процесс может затянуться или не наступить вовсе, показывает исследование,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:35

2021-11-03T17:35

2021-11-03T17:35

наука

фонд национальной энергетической безопасности

россия

станислав митрахович

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Эксперты разошлись во мнениях о том, когда мир перейдет на водородную энергетику: процесс может затянуться или не наступить вовсе, показывает исследование, предоставленное РИА Новости Институтом развития технологий ТЭК (ИРТТЭК)."Водороду предстоит пройти еще долгий путь. Процесс его производства нуждается в энергии, а она должна добываться с помощью возобновляемых источников энергии… Водород — это еще и дорого, хотя и вроде бы более экологично. Так что водородное будущее, если и наступит, то через много лет, лет через 10, а скорее через 15", — отметила руководитель веб-ресурса La Vaca Muerta Дарио Эрнан Иригарай."Переход к водородной энергетике — настолько растянутая история, и неизвестно в какой форме произойдёт, поэтому невозможно сказать наверняка. Водородной энергетики нет как таковой", — сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.А заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что сомневается в перспективах перехода на водород.Сейчас производство водорода в мире оценивается на уровне более 70 миллионов тонн в год, из них Россия производит 5 миллионов. Согласно концепции развития водородной энергетики, которую утвердило правительство РФ, потенциальные объемы экспорта водорода из России на мировой рынок составляют до 200 тысяч тонн в 2024 году, 2-12 миллионов тонн в 2035 году и 15-50 миллионов тонн в 2050 году.

https://na.ria.ru/20211021/mifi-1755364507.html

https://ria.ru/20211014/yufu-1754422234.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд национальной энергетической безопасности, россия, станислав митрахович