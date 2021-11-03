Эксперты рассказали о перспективах перехода на водородную энергетику
Эксперты разошлись во мнениях о том, когда мир перейдет на водородную энергетику
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Эксперты разошлись во мнениях о том, когда мир перейдет на водородную энергетику: процесс может затянуться или не наступить вовсе, показывает исследование, предоставленное РИА Новости Институтом развития технологий ТЭК (ИРТТЭК).
"Водороду предстоит пройти еще долгий путь. Процесс его производства нуждается в энергии, а она должна добываться с помощью возобновляемых источников энергии… Водород — это еще и дорого, хотя и вроде бы более экологично. Так что водородное будущее, если и наступит, то через много лет, лет через 10, а скорее через 15", — отметила руководитель веб-ресурса La Vaca Muerta Дарио Эрнан Иригарай.
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"Переход к водородной энергетике — настолько растянутая история, и неизвестно в какой форме произойдёт, поэтому невозможно сказать наверняка. Водородной энергетики нет как таковой", — сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
А заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что сомневается в перспективах перехода на водород.
Сейчас производство водорода в мире оценивается на уровне более 70 миллионов тонн в год, из них Россия производит 5 миллионов. Согласно концепции развития водородной энергетики, которую утвердило правительство РФ, потенциальные объемы экспорта водорода из России на мировой рынок составляют до 200 тысяч тонн в 2024 году, 2-12 миллионов тонн в 2035 году и 15-50 миллионов тонн в 2050 году.
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