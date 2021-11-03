https://ria.ru/20211103/ekonomika-1757538582.html

Экологическая держава. Как Китай делает мир "зеленее"

Экологическая держава. Как Китай делает мир "зеленее" - РИА Новости, 03.11.2021

Экологическая держава. Как Китай делает мир "зеленее"

Пандемийный год показал, как важен переход к новым источникам энергии, "озеленение" экономики и устойчивое развитие. Флагманом энергетического перехода сегодня... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:32

2021-11-03T13:32

2021-11-03T13:32

россия-китай: главное

энергетика

китай

пекин

си цзиньпин

ло чжаохуэй

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МОСКВА, 3 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное". Пандемийный год показал, как важен переход к новым источникам энергии, "озеленение" экономики и устойчивое развитие. Флагманом энергетического перехода сегодня является Китай. Страна пытается не только сама отойти от использования "грязных" ископаемых источников энергии, но и помочь в этом развивающимся странам. Уже несколько лет Пекин помогает им переходить к "зеленому" развитию с помощью инициативы "Пояс и путь". Угольные проекты интересуют Китай все меньше, на смену им приходит энергия ветра, солнца и воды. Доля китайских инвестиций в возобновляемые источники энергии в 2020 году уже превысила 50 процентов всех инвестиций в энергетические проекты "Пояса и пути". И инициатива обещает стать еще "зеленее"."Зеленый переход"В 2020 году председатель КНР Си Цзиньпин сделал сенсационное заявление, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. Китай к 2030 году достигнет пика углеродных выбросов, а к 2060-му станет углеродно-нейтральным. Заявления китайского лидера мировое сообщество встретило с большим энтузиазмом, ведь борьба с изменением климата во многом зависит от действий Пекина.Спустя год Си Цзиньпин на Генассамблее сделал еще одно важное заявление. По его словам, Китай больше не будет строить угольные проекты за рубежом. Такое решение китайского руководства – большой вклад в борьбу с загрязнением атмосферы.Китай уже несколько лет помогает развивающимся странам с помощью инициативы "Один пояс, один путь". Это флагманский проект Си Цзиньпина, направленный на строительство инфраструктурных объектов на разных континентах. С 2013 по 2020 год совокупные прямые инвестиции Китая в страны, расположенные вдоль маршрутов "Пояса и пути", достигли 139,85 миллиарда долларов.Немалая часть этой суммы была направлена в развитие энергетического сектора развивающихся стран. С 2014 по 2017 год около 90 процентов кредитов китайских банков приходилось на проекты, связанные с ископаемым топливом. Китайские деньги только в 2016 году были вложены в 240 угольных электростанций, а в 2018 году 40 процентов кредитов на энергоносители было направлено на угольные проекты. Эти инвестиции, по мнению экспертов, значительно затрудняют борьбу с изменением климата в мире.И все же для Китая "зеленая" составляющая "Пояса и пути" всегда была важна. Пандемия показала, насколько сильно производство электроэнергии и промышленность загрязняют атмосферу. В период локдаунов человечество убедилось, что воздух действительно может быть чище.В 2020 году, несмотря на пандемию, работа специалистов в рамках проектов "Пояса и пути" не прекращалась. Однако, фокус внимания сместился в сторону экологичности: доля китайских инвестиций в возобновляемые источники энергии, включая солнечную, ветровую и гидроэнергетику, выросла с 39 процентов в 2019 году до 57 процентов в прошлом году.Новый "Пояс и путь""Пояс и путь" всегда развивался на зеленом фоне", — метафорично описывал китайскую инициативу председатель Китайского агентства международного сотрудничества в целях развития Ло Чжаохуэй. На Форуме по устойчивому развитию в сентябре 2021 года он объявил, что Китай будет совершенствовать политику экологического сотрудничества, внедрять новые экологические стандарты и способствовать созданию многосторонних "зеленых" платформ сотрудничества в рамках "Пояса и пути".Новый формат "Пояса и пути" будет направлен на содействие развивающимся странам в энергетическом переходе. Более экологичная версия инициативы уже привлекла внимание около 70 стран. "Зеленые" проекты также будут способствовать достижению поставленной Китаем цели по расширению торговых путей в Евразии за счет новых портов, железных дорог и электростанций.Начало уже положено. В Бангладеш Китай уже перестает сотрудничать с угольными проектами. Китайский банк ICBC отказался от финансирования угольной электростанции Sengwa в Зимбабве. Китай помогает Аргентине и Пакистану возводить большие гидроэлектростанции, а в пустынях стран Ближнего Востока строит блоки солнечных батарей. Выгода от таких проектов не только экологическая, но и экономическая: электричество, генерируемое новыми неископаемыми источниками, в пять раз дешевле, чем электричество, которое производят угольные электростанции.Объявления о новом формате китайского сотрудничества совпало с началом Конференции ООН по климату COP26, которая пройдет с 1 по 12 ноября в Глазго. И, хотя китайский лидер не будет лично участвовать в саммите, в Шотландию отправится специальный представитель Китая по климату Се Чжэньхуа, которого называют главным гостем мероприятия. Ему и предстоит рассказать миру о дальнейших экологических планах Китая.

https://ria.ru/20211030/sammit-1757008657.html

https://ria.ru/20210904/svyazi-1748656487.html

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергетика, китай, пекин, си цзиньпин, ло чжаохуэй