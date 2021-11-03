Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211103/ekologiya-1757528651.html
Депутат Бурматов посоветовал брать пример с России в защите природы
Депутат Бурматов посоветовал брать пример с России в защите природы - РИА Новости, 03.11.2021
Депутат Бурматов посоветовал брать пример с России в защите природы
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя РИА Новости высказывание... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:50
2021-11-03T12:54
сша
китай
владимир путин
джо байден
владимир бурматов
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757167288_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_a325fa06c577ea9bd1bce66b5a74438e.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя РИА Новости высказывание президента США Джозефа Байдена в адрес главы государства Владимира Путина о "горящей тундре", заявил, что либо американский лидер не до конца проинформирован о месте РФ в глобальной климатической политике, либо он намеренно опустил факты, которые действительно являются важными.Байден во время пресс-конференции в Глазго, где проводится климатическая конференция, повторно заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. При этом, говоря о "горящей тундре", Байден высказал мнение, что у РФ наблюдаются серьезные проблемы с климатом."Я бы сказал, что либо в этой ситуации президент США не до конца проинформирован о том, какое место Россия занимает сегодня в глобальной климатической политике, либо он намерено опустил факты, которые являются действительно важными. В сравнении с теми же Штатами, да и многими другими странами, Россия выглядит очень выигрышно с точки зрения борьбы за сохранение климата. Если уж у кого-то учиться, то учиться у нас", - сказал Бурматов.Во-первых, Россия на сегодняшний день является глобальным экологическим и климатическим донором, пояснил Бурматов. Леса РФ составляют 20% от всех лесов, расположенных на мировой географической карте. Во-вторых, отметил депутат, РФ является страной, которая от 1990 года сократила объемы выброса парникового газа до уровня 70%."Многие страны себе это только ставят в качестве глобальной цели, а мы себе ставим в качестве глобальной цели достижение углеродной нейтральности. Это говорит о том, что мы ушли на несколько корпусов вперед. Дальше - сегодня углеродный след в продукции российских производителей один из самых низких в мире", - сказал депутат.Третий фактор – Россия практически одна из первых в мире создала развитое климатическое национальное законодательство. Ну, и наконец, добавил Бурматов, РФ одна из первых заявила об эксперименте по достижению углеродной нейтральности на уровне субъектов страны. "В то время, как, ещё раз говорю, большинство государств об этом говорят только в очень отдаленной перспективе", - подчеркнул депутат.Комментируя высказывание Байдена о "горящей тундре", Бурматов сказал: "Теперь сентенция насчет того, у кого и что горит. Мы знаем, как горят леса в США. Это происходит каждый год, это очень серьезные пожары, которые уничтожают тысячи гектаров лесов, но мы никогда не позволяли себе подобных сентенций, потому что природные пожары есть природные пожары, борьба с ними в трудных районах, когда туда не могут долететь авиаотряды, а обычная пожарная техника туда подобраться не может – это очень тяжелая задача".По его словам, леса горят во многих странах, но ничего, кроме сочувствия, это вызвать не может, и никогда это не использовалось как политический аргумент."А использовать это как политический аргумент, ну, давайте, оставим это на совести Байдена, и просто сравним площадь лесов России и США, а так же пройденный путь. Когда США достигнут углеродной нейтральности, или когда они сократят до 70% от уровня 1990 года выбросы парникового газа, тогда можно будет о чем-то поговорить", - сказал Бурматов.Депутат также напомнил, что недавно США вышли из Парижского соглашения по климату, "и если и где-то надо искать бревна, то только в своем глазу". В целом же, зарубежным партнерам и с Востока, и с Запада, есть чему поучиться у России в плане борьбы за климат, и есть за что сказать РФ спасибо, добавил он.По мнению Бурматова, глава государства исчерпывающе высказывается по тематике климата ровно в том объеме, в котором эта тема того заслуживает.
https://ria.ru/20211103/bayden-1757510926.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/bayden-1757500390.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757167288_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_861f9c051c2401afd04c9df886201aaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, китай, владимир путин, джо байден, владимир бурматов, госдума рф, россия
12:50 03.11.2021 (обновлено: 12:54 03.11.2021)
 
Депутат Бурматов посоветовал брать пример с России в защите природы

Бурматов о словах Байдена про тундру: он не знает о достижениях России или опускает факты

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита "Группы двадцати" в Риме
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя РИА Новости высказывание президента США Джозефа Байдена в адрес главы государства Владимира Путина о "горящей тундре", заявил, что либо американский лидер не до конца проинформирован о месте РФ в глобальной климатической политике, либо он намеренно опустил факты, которые действительно являются важными.
Байден во время пресс-конференции в Глазго, где проводится климатическая конференция, повторно заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. При этом, говоря о "горящей тундре", Байден высказал мнение, что у РФ наблюдаются серьезные проблемы с климатом.
Президент США Джо Байден выступает на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 11:44
В Совфеде назвали слова Байдена о "горящей тундре" в России ляпом
"Я бы сказал, что либо в этой ситуации президент США не до конца проинформирован о том, какое место Россия занимает сегодня в глобальной климатической политике, либо он намерено опустил факты, которые являются действительно важными. В сравнении с теми же Штатами, да и многими другими странами, Россия выглядит очень выигрышно с точки зрения борьбы за сохранение климата. Если уж у кого-то учиться, то учиться у нас", - сказал Бурматов.
Во-первых, Россия на сегодняшний день является глобальным экологическим и климатическим донором, пояснил Бурматов. Леса РФ составляют 20% от всех лесов, расположенных на мировой географической карте. Во-вторых, отметил депутат, РФ является страной, которая от 1990 года сократила объемы выброса парникового газа до уровня 70%.
"Многие страны себе это только ставят в качестве глобальной цели, а мы себе ставим в качестве глобальной цели достижение углеродной нейтральности. Это говорит о том, что мы ушли на несколько корпусов вперед. Дальше - сегодня углеродный след в продукции российских производителей один из самых низких в мире", - сказал депутат.
Третий фактор – Россия практически одна из первых в мире создала развитое климатическое национальное законодательство. Ну, и наконец, добавил Бурматов, РФ одна из первых заявила об эксперименте по достижению углеродной нейтральности на уровне субъектов страны. "В то время, как, ещё раз говорю, большинство государств об этом говорят только в очень отдаленной перспективе", - подчеркнул депутат.
Комментируя высказывание Байдена о "горящей тундре", Бурматов сказал: "Теперь сентенция насчет того, у кого и что горит. Мы знаем, как горят леса в США. Это происходит каждый год, это очень серьезные пожары, которые уничтожают тысячи гектаров лесов, но мы никогда не позволяли себе подобных сентенций, потому что природные пожары есть природные пожары, борьба с ними в трудных районах, когда туда не могут долететь авиаотряды, а обычная пожарная техника туда подобраться не может – это очень тяжелая задача".
Президент США Джо Байден выступает на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 10:51Сказано в эфире
Без политеса. Эксперт назвал подоплеку "упреков" Байдена в адрес Путина
По его словам, леса горят во многих странах, но ничего, кроме сочувствия, это вызвать не может, и никогда это не использовалось как политический аргумент.
"А использовать это как политический аргумент, ну, давайте, оставим это на совести Байдена, и просто сравним площадь лесов России и США, а так же пройденный путь. Когда США достигнут углеродной нейтральности, или когда они сократят до 70% от уровня 1990 года выбросы парникового газа, тогда можно будет о чем-то поговорить", - сказал Бурматов.
Депутат также напомнил, что недавно США вышли из Парижского соглашения по климату, "и если и где-то надо искать бревна, то только в своем глазу". В целом же, зарубежным партнерам и с Востока, и с Запада, есть чему поучиться у России в плане борьбы за климат, и есть за что сказать РФ спасибо, добавил он.
По мнению Бурматова, глава государства исчерпывающе высказывается по тематике климата ровно в том объеме, в котором эта тема того заслуживает.
 
СШАКитайВладимир ПутинДжо БайденВладимир БурматовГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу
03:18Автомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗС
03:15Россиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестерина
03:08В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II
03:06Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок
03:00Юрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жилью
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен
02:53На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12
02:45В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 года
02:35Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра
02:26Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
02:26Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе
02:17Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона
02:13В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами
02:08Вирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в России
02:02Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы
01:50Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS
01:22Российская компания Positive Technologies прокомментировала санкции США
01:16NYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологии
01:16Водителям назвали предметы, за провоз которых можно получить штраф
Лента новостейМолния
В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границуАвтомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗСРоссиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестеринаВ Египте найдена гробница казначея Рамзеса IIПремьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норокЮрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жильюВ Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразенНа Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 годаДиетолог рассказала о вреде и пользе сыраВрач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливеНазваны данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефонаВ Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборамиВирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в РоссииМакрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для ЕвропыГоссекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUSРоссийская компания Positive Technologies прокомментировала санкции СШАNYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологииВодителям назвали предметы, за провоз которых можно получить штраф