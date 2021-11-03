https://ria.ru/20211103/ekologiya-1757528651.html

Депутат Бурматов посоветовал брать пример с России в защите природы

Депутат Бурматов посоветовал брать пример с России в защите природы - РИА Новости, 03.11.2021

Депутат Бурматов посоветовал брать пример с России в защите природы

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя РИА Новости высказывание... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:50

2021-11-03T12:50

2021-11-03T12:54

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя РИА Новости высказывание президента США Джозефа Байдена в адрес главы государства Владимира Путина о "горящей тундре", заявил, что либо американский лидер не до конца проинформирован о месте РФ в глобальной климатической политике, либо он намеренно опустил факты, которые действительно являются важными.Байден во время пресс-конференции в Глазго, где проводится климатическая конференция, повторно заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. При этом, говоря о "горящей тундре", Байден высказал мнение, что у РФ наблюдаются серьезные проблемы с климатом."Я бы сказал, что либо в этой ситуации президент США не до конца проинформирован о том, какое место Россия занимает сегодня в глобальной климатической политике, либо он намерено опустил факты, которые являются действительно важными. В сравнении с теми же Штатами, да и многими другими странами, Россия выглядит очень выигрышно с точки зрения борьбы за сохранение климата. Если уж у кого-то учиться, то учиться у нас", - сказал Бурматов.Во-первых, Россия на сегодняшний день является глобальным экологическим и климатическим донором, пояснил Бурматов. Леса РФ составляют 20% от всех лесов, расположенных на мировой географической карте. Во-вторых, отметил депутат, РФ является страной, которая от 1990 года сократила объемы выброса парникового газа до уровня 70%."Многие страны себе это только ставят в качестве глобальной цели, а мы себе ставим в качестве глобальной цели достижение углеродной нейтральности. Это говорит о том, что мы ушли на несколько корпусов вперед. Дальше - сегодня углеродный след в продукции российских производителей один из самых низких в мире", - сказал депутат.Третий фактор – Россия практически одна из первых в мире создала развитое климатическое национальное законодательство. Ну, и наконец, добавил Бурматов, РФ одна из первых заявила об эксперименте по достижению углеродной нейтральности на уровне субъектов страны. "В то время, как, ещё раз говорю, большинство государств об этом говорят только в очень отдаленной перспективе", - подчеркнул депутат.Комментируя высказывание Байдена о "горящей тундре", Бурматов сказал: "Теперь сентенция насчет того, у кого и что горит. Мы знаем, как горят леса в США. Это происходит каждый год, это очень серьезные пожары, которые уничтожают тысячи гектаров лесов, но мы никогда не позволяли себе подобных сентенций, потому что природные пожары есть природные пожары, борьба с ними в трудных районах, когда туда не могут долететь авиаотряды, а обычная пожарная техника туда подобраться не может – это очень тяжелая задача".По его словам, леса горят во многих странах, но ничего, кроме сочувствия, это вызвать не может, и никогда это не использовалось как политический аргумент."А использовать это как политический аргумент, ну, давайте, оставим это на совести Байдена, и просто сравним площадь лесов России и США, а так же пройденный путь. Когда США достигнут углеродной нейтральности, или когда они сократят до 70% от уровня 1990 года выбросы парникового газа, тогда можно будет о чем-то поговорить", - сказал Бурматов.Депутат также напомнил, что недавно США вышли из Парижского соглашения по климату, "и если и где-то надо искать бревна, то только в своем глазу". В целом же, зарубежным партнерам и с Востока, и с Запада, есть чему поучиться у России в плане борьбы за климат, и есть за что сказать РФ спасибо, добавил он.По мнению Бурматова, глава государства исчерпывающе высказывается по тематике климата ровно в том объеме, в котором эта тема того заслуживает.

https://ria.ru/20211103/bayden-1757510926.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/bayden-1757500390.html

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китай

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