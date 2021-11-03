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Посольство России в Эфиопии рекомендовало отложить поездки в страну
Посольство России в Эфиопии рекомендовало отложить поездки в страну - РИА Новости, 03.11.2021
Посольство России в Эфиопии рекомендовало отложить поездки в страну
Посольство РФ в Эфиопии на фоне введения режима ЧС в стране рекомендовало россиянам отложить поездки в африканское государство, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:18
2021-11-03T11:18
2021-11-03T11:18
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Эфиопии на фоне введения режима ЧС в стране рекомендовало россиянам отложить поездки в африканское государство, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства Мария Чернухина.Накануне совет министров Эфиопии объявил режим ЧС на территории всей страны с целью защиты гражданского населения от повстанцев из "Народного фронта освобождения Тыграя"."Мы информировали через наши соцсети всех граждан России о том, что мы не рекомендуем на данный момент планировать поездки в Эфиопию без острой необходимости", - сказала она.
https://ria.ru/20211101/efiopiya-1757203968.html
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эфиопия, новости - туризм, россия
Посольство России в Эфиопии рекомендовало отложить поездки в страну
Посольство России в Эфиопии рекомендовало отложить необязательные поездки в страну