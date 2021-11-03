https://ria.ru/20211103/efiopiya-1757505534.html

Посольство России в Эфиопии рекомендовало отложить поездки в страну

Посольство России в Эфиопии рекомендовало отложить поездки в страну - РИА Новости, 03.11.2021

Посольство России в Эфиопии рекомендовало отложить поездки в страну

Посольство РФ в Эфиопии на фоне введения режима ЧС в стране рекомендовало россиянам отложить поездки в африканское государство, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:18

2021-11-03T11:18

2021-11-03T11:18

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Эфиопии на фоне введения режима ЧС в стране рекомендовало россиянам отложить поездки в африканское государство, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства Мария Чернухина.Накануне совет министров Эфиопии объявил режим ЧС на территории всей страны с целью защиты гражданского населения от повстанцев из "Народного фронта освобождения Тыграя"."Мы информировали через наши соцсети всех граждан России о том, что мы не рекомендуем на данный момент планировать поездки в Эфиопию без острой необходимости", - сказала она.

https://ria.ru/20211101/efiopiya-1757203968.html

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2021

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эфиопия, новости - туризм, россия