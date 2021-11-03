https://ria.ru/20211103/dtp-1757416865.html

"Погиб мгновенно": что не так в деле о смертельной аварии в Москве

"Погиб мгновенно": что не так в деле о смертельной аварии в Москве - РИА Новости, 03.11.2021

"Погиб мгновенно": что не так в деле о смертельной аварии в Москве

В Гагаринском районном суде стартовал громкий процесс над врачом-ортопедом Тимуром Макировым, насмерть сбившим пешехода на юго-западе столицы. На следствии он... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:00

2021-11-03T08:00

2021-11-03T07:57

происшествия

россельхозбанк

авто

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. В Гагаринском районном суде стартовал громкий процесс над врачом-ортопедом Тимуром Макировым, насмерть сбившим пешехода на юго-западе столицы. На следствии он утверждал, что двигался с разрешенной скоростью, а погибший переходил дорогу в неположенном месте. У экспертизы другой вывод: превышение было почти двукратным, наезд произошел на "зебре". РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Несколько секундВечером 20 апреля сотрудник Россельхозбанка 40-летний Евгений Смирнов отправился в фитнес-клуб неподалеку от дома. Не вернулся, и ближе к полуночи жена заволновалась."Я стала звонить Жене, но он не брал трубку, — вспоминает вдова Екатерина Останина. — Сразу почувствовала: случилось что-то нехорошее. Около часа ночи на очередной вызов ответили. Следователь. Сказал: "Крепитесь, вашего мужа больше нет".ДТП произошло в 23:02 рядом с домом — на улице Дмитрия Ульянова. По версии следствия, виновник — 29-летний Тимур Макиров, который находился за рулем собственного Mercedes-Benz AMG E 63."Я ехал со скоростью 60 километров в час в третьей крайней полосе, — объяснял он следователю. — Дождь, дорога мокрая, видимость плохая. Нерегулируемый пешеходный переход видел, но он был пуст, поэтому я, не меняя полосы, продолжил движение".По словам Макирова, человек "выскочил на дорогу" уже за "пешеходником". И настолько быстро, что среагировать было невозможно. От сильного удара в салоне сработали подушки безопасности, поэтому на педаль тормоза водитель нажал лишь через несколько секунд. Вызвал скорую, однако смерть наступила почти мгновенно.Аналогичные показания спустя месяц после аварии дал и приятель Макирова, в тот вечер находившийся вместе с ним в салоне автомобиля."Явное превышение"Уголовное дело возбудили по статье 264 части 3 УК России "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Медосвидетельствование показало, что Макиров был трезв. С него взяли обязательство о явке и отпустили."Вскоре вызвали меня и первым делом спросили, не было ли у мужа суицидальных наклонностей, — рассказывает Екатерина. — Разумеется, я ответила отрицательно. Поинтересовалась, попала ли авария в объективы камер наблюдения. Полицейский заявил, что нет. В итоге через знакомого мы сами нашли несколько видеозаписей и принесли их в отдел".Эти исходники легли в основу автотехнической экспертизы, которая должна была ответить на два главных вопроса: с какой скоростью двигался Mercedes и где именно произошло столкновение — на нерегулируемом пешеходном переходе или в нескольких метрах от него."Эксперты сделали вывод, что скорость превышала 110 километров в час, — говорит адвокат потерпевшей Владислав Ямщиков. — Кроме того, авария была в границах нерегулируемого пешеходного перехода. Это неопровержимо".Тем не менее Макиров продолжал стоять на своем, утверждая, что не превышал скорость и сбил пешехода за пределами "зебры". Затем все-таки признал вину, но так и не уточнил, с какой скоростью двигался и где именно случилось ДТП.Согласно данным из открытых источников, Макиров окончил медуниверситет имени Сеченова по специальности "Травматология и ортопедия". У него высшая категория, уже пять лет работает вертебрологом в частной столичной клинике.Панические атакиПо словам защитника Макирова Александра Глазырина, в этой истории "нет ничего экстраординарного". "Вину водитель полностью признал, сейчас возмещает вред, — подчеркивает юрист. — Также под протокол на судебном заседании принес извинения вдове".На вопрос, с какой именно скоростью ехал врач, Глазырин ответить отказался. По словам Екатерины, в материалах дела есть сведения о 130 штрафах на Макирова, 78 из которых он получил за лихачество на своем 600-сильном "мерсе".Если вину докажут, ортопеду грозит до пяти лет лишения свободы."Мы будем добиваться самого сурового наказания, — говорит Останина. — Складывается ощущение, что вины водитель не испытывает совсем и пытается все свалить на моего мужа. Более того, сразу после аварии предыдущий адвокат Макирова предлагал нам деньги взамен на полный отказ от каких-либо претензий".У Евгения осталась шестилетняя дочь. В тот вечер, перед тем как уйти в бассейн, он прочитал ей сказку и уложил спать. Ребенок проснулся в шесть утра и первым делом спросил, где папа. Мать все рассказала. С тех пор при виде пешеходного перехода у девочки — панические атаки и истерика.

https://ria.ru/20211028/dtp-1756517057.html

https://ria.ru/20210310/dtp-1600515846.html

https://ria.ru/20201210/dtp-1588450586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россельхозбанк, авто, россия