https://ria.ru/20211103/dostoevskiy-1757557929.html

В новгородских ресторанах появились блюда из произведений Достоевского

В новгородских ресторанах появились блюда из произведений Достоевского - РИА Новости, 03.11.2021

В новгородских ресторанах появились блюда из произведений Достоевского

Блюда, упомянутые в произведениях Федора Достоевского или те, которые писатель любил в жизни, вошли в меню кафе и ресторанов Новгородской области, участвующих в РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:54

2021-11-03T15:54

2021-11-03T15:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Блюда, упомянутые в произведениях Федора Достоевского или те, которые писатель любил в жизни, вошли в меню кафе и ресторанов Новгородской области, участвующих в тематическом гастрономическом фестивале к 200-летию со дня рождения классика, сообщает пресс-служба правительства региона."Девятнадцать кафе и ресторанов Великого Новгорода, Боровичей, Валдая, Любытино и Старой Руссы представят специальное меню, разработанное на основе произведений писателя, а также воспоминаний из дневника его супруги Анны Григорьевны, которая достаточно подробно описала гастрономические пристрастия классика", — говорится в сообщении.До 30 ноября посетителям будут предлагать такие блюда, как уха из лосося и судака со сливками, щи из квашеной капусты с говядиной и молодым картофелем, свиные медальоны в беконе с подкопченными картофельными ромбиками и ореховым соусом, а также расстегай с окунем и юшкой с маринованными груздями и облепиховый сбитень.Как информируют областные власти, в период действия ограничений по коронавирусу с 8 ноября по 14 ноября, когда работа заведений общепита приостанавливается, блюда из меню гастрономического фестиваля будут предлагаться навынос.

https://ria.ru/20211015/michelin-1754693878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еда, старая русса, новгородская область, валдай, великий новгород, федор достоевский, новости - туризм, туристы, туризм, гастрономия