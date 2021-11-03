https://ria.ru/20211103/dostoevskiy-1757557929.html
В новгородских ресторанах появились блюда из произведений Достоевского
В новгородских ресторанах появились блюда из произведений Достоевского - РИА Новости, 03.11.2021
В новгородских ресторанах появились блюда из произведений Достоевского
Блюда, упомянутые в произведениях Федора Достоевского или те, которые писатель любил в жизни, вошли в меню кафе и ресторанов Новгородской области, участвующих в РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:54
2021-11-03T15:54
2021-11-03T15:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Блюда, упомянутые в произведениях Федора Достоевского или те, которые писатель любил в жизни, вошли в меню кафе и ресторанов Новгородской области, участвующих в тематическом гастрономическом фестивале к 200-летию со дня рождения классика, сообщает пресс-служба правительства региона."Девятнадцать кафе и ресторанов Великого Новгорода, Боровичей, Валдая, Любытино и Старой Руссы представят специальное меню, разработанное на основе произведений писателя, а также воспоминаний из дневника его супруги Анны Григорьевны, которая достаточно подробно описала гастрономические пристрастия классика", — говорится в сообщении.До 30 ноября посетителям будут предлагать такие блюда, как уха из лосося и судака со сливками, щи из квашеной капусты с говядиной и молодым картофелем, свиные медальоны в беконе с подкопченными картофельными ромбиками и ореховым соусом, а также расстегай с окунем и юшкой с маринованными груздями и облепиховый сбитень.Как информируют областные власти, в период действия ограничений по коронавирусу с 8 ноября по 14 ноября, когда работа заведений общепита приостанавливается, блюда из меню гастрономического фестиваля будут предлагаться навынос.
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еда, старая русса, новгородская область, валдай, великий новгород, федор достоевский, новости - туризм, туристы, туризм, гастрономия
В новгородских ресторанах появились блюда из произведений Достоевского
Блюда, упомянутые в произведениях Достоевского, вошли в меню новгородских ресторанов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Блюда, упомянутые в произведениях Федора Достоевского или те, которые писатель любил в жизни, вошли в меню кафе и ресторанов Новгородской области, участвующих в тематическом гастрономическом фестивале к 200-летию со дня рождения классика, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Девятнадцать кафе и ресторанов Великого Новгорода, Боровичей, Валдая, Любытино и Старой Руссы представят специальное меню, разработанное на основе произведений писателя, а также воспоминаний из дневника его супруги Анны Григорьевны, которая достаточно подробно описала гастрономические пристрастия классика", — говорится в сообщении.
До 30 ноября посетителям будут предлагать такие блюда, как уха из лосося и судака со сливками, щи из квашеной капусты с говядиной и молодым картофелем, свиные медальоны в беконе с подкопченными картофельными ромбиками и ореховым соусом, а также расстегай с окунем и юшкой с маринованными груздями и облепиховый сбитень.
Как информируют областные власти, в период действия ограничений по коронавирусу с 8 ноября по 14 ноября, когда работа заведений общепита приостанавливается, блюда из меню гастрономического фестиваля будут предлагаться навынос.