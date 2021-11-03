https://ria.ru/20211103/dnr-1757598781.html

В ДНР обвинили ВСУ в размещении танков и гаубиц в населенных пунктах

В ДНР обвинили ВСУ в размещении танков и гаубиц в населенных пунктах - РИА Новости, 03.11.2021

В ДНР обвинили ВСУ в размещении танков и гаубиц в населенных пунктах

Украинские силовики разместили в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса танки, гаубицы и пушки, сообщил в среду журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:18

2021-11-03T17:18

2021-11-03T17:18

в мире

константиновка

донецкая народная республика

дружковка

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские силовики разместили в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса танки, гаубицы и пушки, сообщил в среду журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Выявлено размещение 32 единиц вооружения и военной техники украинских вооруженных формирований вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал Басурин.По его словам, на железнодорожной станции в подконтрольной Киеву Константиновке обнаружено 20 танков и шесть 122-миллиметровых гаубиц, а в Дружковке – шесть противотанковых пушек "Рапира".Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211101/soglasheniya-1757160651.html

https://ria.ru/20211030/ukraina-1757043933.html

константиновка

донецкая народная республика

дружковка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, константиновка, донецкая народная республика, дружковка, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр