https://ria.ru/20211103/dispetcher-1757620427.html

Диспетчер рассказал о попытке разбившегося Ан-12 уйти на второй круг

Диспетчер рассказал о попытке разбившегося Ан-12 уйти на второй круг - РИА Новости, 03.11.2021

Диспетчер рассказал о попытке разбившегося Ан-12 уйти на второй круг

Полет разбившегося под Иркутском Ан-12 происходил в соответствии с планом, высота борта снизилась после попытки экипажа уйти на второй круг, сообщил... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:33

2021-11-03T18:33

2021-11-03T18:41

иркутская область

ан-12

россия

крушение самолета ан-12 под иркутском

происшествия

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ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Полет разбившегося под Иркутском Ан-12 происходил в соответствии с планом, высота борта снизилась после попытки экипажа уйти на второй круг, сообщил представитель диспетчерской службы региона."Полет происходил в соответствии с планом, по заложенным траекториям и схемам. После доклада экипажа о намерении уйти на второй круг, буквально в течение 3-4 секунд высота на индикаторе изменилась с 230 метров до 120. В дальнейшем отметка пропала", - сказал представитель диспетчерской службы журналистам."На неоднократные вызовы экипаж не отвечал", - добавил он.

https://ria.ru/20211103/grazhdanstvo-1757612547.html

иркутская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, ан-12, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском, происшествия