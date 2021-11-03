https://ria.ru/20211103/dispetcher-1757620427.html
Диспетчер рассказал о попытке разбившегося Ан-12 уйти на второй круг
Диспетчер рассказал о попытке разбившегося Ан-12 уйти на второй круг - РИА Новости, 03.11.2021
Диспетчер рассказал о попытке разбившегося Ан-12 уйти на второй круг
Полет разбившегося под Иркутском Ан-12 происходил в соответствии с планом, высота борта снизилась после попытки экипажа уйти на второй круг, сообщил... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:33
2021-11-03T18:33
2021-11-03T18:41
иркутская область
ан-12
россия
крушение самолета ан-12 под иркутском
происшествия
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ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Полет разбившегося под Иркутском Ан-12 происходил в соответствии с планом, высота борта снизилась после попытки экипажа уйти на второй круг, сообщил представитель диспетчерской службы региона."Полет происходил в соответствии с планом, по заложенным траекториям и схемам. После доклада экипажа о намерении уйти на второй круг, буквально в течение 3-4 секунд высота на индикаторе изменилась с 230 метров до 120. В дальнейшем отметка пропала", - сказал представитель диспетчерской службы журналистам."На неоднократные вызовы экипаж не отвечал", - добавил он.
https://ria.ru/20211103/grazhdanstvo-1757612547.html
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иркутская область, ан-12, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском, происшествия
18:33 03.11.2021 (обновлено: 18:41 03.11.2021)
Диспетчер рассказал о попытке разбившегося Ан-12 уйти на второй круг
Диспетчер рассказал о попытке разбившегося под Иркутском Ан-12 уйти на второй круг