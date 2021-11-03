VR-детектив о Нюрнбергском трибунале стал доступен пользователям Steam
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Уникальный журналистско-игровой проект виртуальной реальности "VR-расследование: преступления главных нацистов Рейха против человечества" вышло на платформе Steam – самой популярной и быстрорастущей на мировом рынке иммерсивных технологий. Его версии на русском и английском языках доступны для владельцев шлемов HTC Vive, Valve Index, Oculus Rift, Oculus Quest с подключением через Link.
Проект приурочен к 75-летию окончания главного судебного процесса ХХ века – Нюрнбергского трибунала. Он создан совместно агентством РИА Новости, учеными-историками и актерами МХАТ им. М. Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. VR-история построена в жанре документального детектива, внутри которого пользователь должен найти доказательства и обосновать обвинения главным ответчикам Трибунала – нацистским преступникам, лидерам Третьего Рейха.
В начале истории пользователь оказывается в столовой тюрьмы Шпандау, в сцене, которая изображена на одном из легендарных снимков. Перед ним – мирно обедающие подсудимые: Геринг, Дёниц, Розенберг, фон Риббентроп и фон Ширах. Прикасаясь к каждому из них, пользователь отправляется в прошлое преступников. Он окажется в парадном зале мюнхенской пивной Хофбройхаус, который Бальдур фон Ширах часто посещал вместе с верхушкой НСДАП и где он собрал для выступления Гитлера полный зал молодёжи; частном доме Карла Дёница в деревне Аумюле, где он доживал последние годы после освобождения из тюрьмы Шпандау; кабинете Иоахима фон Риббентропа в его частной вилле в Далеме, где он принимал светские рауты и ангажировал богатых и влиятельных представителей высшего света поддерживать Гитлера и НСДАП, в пыточной и перед жерлом крематория.
Задача пользователя - в обыденном и обычно мирном окружении отыскать доказательства страшных преступлений против человечества. Находя улики, пользователь соберет убедительное досье, которое в 1946 году легло в основу вердикта Нюрнбергского суда.
Создатели убеждены, что формат VR становится безусловно важным и перспективным сегментом для журналистики и искусства.
"Исследования показывают, что впечатление, усвоение материала, фактов в полноценном виаре впечатляюще превосходит любой другой из известных способов передачи информации. А возможности технологии стимулируют рождение нового формата – на стыке жанров. В нашем проекте это сочетание журналистики, актерской работы, презентации научных исследований и игры", – отметила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева.
Просмотр виртуального детектива доступен в трех форматах: VR, мобильной и браузерной версиях. Премьера проекта состоялась во МХАТ им. М. Горького 12 октября. На русском языке он будет доступен на территории России и стран СНГ без ограничений. Вскоре также появится его версия с субтитрами на китайском языке.
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Проект создан при поддержке Мультимедиа Арт Музея , Музея современной истории России, Российской государственной библиотеки, Центрального музея Вооруженных сил, Росархива, МХАТ имени Горького.