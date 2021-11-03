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Власти Оренбуржья решили проверить школьников на COVID-19 после каникул
Власти Оренбуржья решили проверить школьников на COVID-19 после каникул - РИА Новости, 03.11.2021
Власти Оренбуржья решили проверить школьников на COVID-19 после каникул
Власти Оренбургской области решили проверить 5 тысяч школьников региона на коронавирус после их выхода на учебу, чтобы оценить влияние очного обучение на... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:22
2021-11-03T18:22
2021-11-03T18:22
общество
оренбург
оренбургская область
коронавирус в россии
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УФА, 3 ноя – РИА Новости. Власти Оренбургской области решили проверить 5 тысяч школьников региона на коронавирус после их выхода на учебу, чтобы оценить влияние очного обучение на эпидемиологическую ситуацию, заявила министр здравоохранения области Татьяна Савинова."Планируем, как и в прошлом году, организовать исследовательскую работу по COVID-19. Проведем бесплатное тестирование методом ПЦР 5 тысяч детей в крупных городах региона, через две недели повторим процедуру", - приводит слова Савиновой пресс-служба правительства области.По ее словам, таким образом в регионе хотят посмотреть процент бессимптомного носительства вируса. "Это нужно, чтобы оценить, насколько очное обучение повлияет на эпидемиологическую ситуацию в регионе. Исходя из полученных данных будет сформирован прогноз ситуации по заболеваемости и алгоритм дальнейших действий", - сказала министр.Власти Оренбургской области сообщают, что после школьных каникул учащиеся Оренбурга будут выходить на учебу поэтапно. "В первый день к обучению приступят ученики младшей школы и 11-классники, во второй день – школьники с 5-го по 10-й классы. Все прибывшие на территорию Оренбуржья из других регионов школьники должны пройти ПЦР-тест либо изолироваться на 7 дней", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757492991.html
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общество, оренбург, оренбургская область, коронавирус в россии
Власти Оренбуржья решили проверить школьников на COVID-19 после каникул
Власти Оренбуржья решили проверить школьников региона на COVID-19 после их выхода на учебу