https://ria.ru/20211103/covid-19-1757555555.html

Прокуратура взяла под контроль дело о стрельбе возле больницы на Урале

Прокуратура взяла под контроль дело о стрельбе возле больницы на Урале - РИА Новости, 03.11.2021

Прокуратура взяла под контроль дело о стрельбе возле больницы на Урале

Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела по факту хулиганства в связи со стрельбой возле здания ковидной больницы города Асбеста... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:39

2021-11-03T14:39

2021-11-03T14:39

происшествия

асбест

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела по факту хулиганства в связи со стрельбой возле здания ковидной больницы города Асбеста Свердловской области, сообщает в среду надзорное ведомство региона.По данным местных СМИ, вечером во вторник неизвестный проник на территорию асбестовской больницы №1 и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, и автомобилю одного из врачей. По данным СУСК по Свердловской области, полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство", которое позже забрал для расследования СК. В СУСК добавили, что в ходе происшествия никто не пострадал."Прокуратура города Асбеста Свердловской области взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы из оружия по автомобилю врача и зданию местной больницы", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20211103/kovid-1757502228.html

асбест

свердловская область

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происшествия, асбест, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, коронавирус в россии