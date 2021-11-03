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Прокуратура взяла под контроль дело о стрельбе возле больницы на Урале
Прокуратура взяла под контроль дело о стрельбе возле больницы на Урале - РИА Новости, 03.11.2021
Прокуратура взяла под контроль дело о стрельбе возле больницы на Урале
Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела по факту хулиганства в связи со стрельбой возле здания ковидной больницы города Асбеста... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:39
2021-11-03T14:39
2021-11-03T14:39
происшествия
асбест
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела по факту хулиганства в связи со стрельбой возле здания ковидной больницы города Асбеста Свердловской области, сообщает в среду надзорное ведомство региона.По данным местных СМИ, вечером во вторник неизвестный проник на территорию асбестовской больницы №1 и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, и автомобилю одного из врачей. По данным СУСК по Свердловской области, полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство", которое позже забрал для расследования СК. В СУСК добавили, что в ходе происшествия никто не пострадал."Прокуратура города Асбеста Свердловской области взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы из оружия по автомобилю врача и зданию местной больницы", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20211103/kovid-1757502228.html
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происшествия, асбест, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, коронавирус в россии
Прокуратура взяла под контроль дело о стрельбе возле больницы на Урале
Прокуратура взяла под контроль дело о стрельбе возле ковидной больницы на Урале