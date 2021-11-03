https://ria.ru/20211103/britni-1757559051.html

Отец Бритни Спирс подал заявление о прекращении опеки над ней

Отец Бритни Спирс подал заявление о прекращении опеки над ней - РИА Новости, 03.11.2021

Отец Бритни Спирс подал заявление о прекращении опеки над ней

Отец певицы Бритни Спирс Джеймс подал заявление о немедленном и безусловном прекращении опеки над своей дочерью, сообщает телеканал Fox со ссылкой на судебные... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:52

2021-11-03T14:52

2021-11-03T14:52

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Отец певицы Бритни Спирс Джеймс подал заявление о немедленном и безусловном прекращении опеки над своей дочерью, сообщает телеканал Fox со ссылкой на судебные документы.Спирс была под опекой отца Джеймса Спирса с 2008 года. Американский суд постановил отстранить отца звезды от опеки над дочерью и назначить ему временную замену. Вместо отца контролировать имущество Бритни Спирс будет бухгалтер Джон Забель, который, по данным телеканала CNN, был выбран самой певицей и ее адвокатом. Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери. Ожидается, что суд назначит новые слушания для решения вопроса об окончательном снятии опеки."Джеймс не видит причин для продолжения опеки на любой промежуток времени... Джеймс уже обратился в суд, чтобы прекратить опеку и предложил оговорить ее немедленное прекращение без оговорок и исключений", - приводит телеканал слова адвоката Джеймса из попавших в его распоряжение судебных документов.Уточняется, что отец звезды не требует компенсации за оперативное прекращение опеки.

https://ria.ru/20210925/britni-1751763511.html

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в мире, бритни спирс, сша, звезды, знаменитости, новости культуры