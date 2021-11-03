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Онлайн-форум "B2CDTO: бизнес-практики для цифрового государства"
Онлайн-форум "B2CDTO: бизнес-практики для цифрового государства" - РИА Новости, 03.11.2021
Онлайн-форум "B2CDTO: бизнес-практики для цифрового государства"
12 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет форум "B2CDTO: бизнес-практики для цифрового государства" в онлайн-формате.
2021-11-03T14:21
2021-11-03T14:21
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владислав ФЕДУЛОВ;- министр цифрового развития Красноярского края Николай РАСПОЛИН;- директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты Российской Федерации Михаил ПЕТРОВ;- директор Департамента цифрового развития города Севастополя Александра ОСИПОВА;- председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей СЫТНИК;- директор Ассоциации интернета вещей Андрей КОЛЕСНИКОВ;- директор по цифровой трансформации госкорпорации "Ростех" Рачик ПЕТРОСЯН;- вице-президент НИУ ВШЭ Игорь АГАМИРЗЯН;- генеральный директор АНО "Цифровые технологии производительности" Павел ХРИСТЕНКО;- сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман КЛИМЕНКО;- член Совета Фонда развития цифровой экономики, член Общественного Совета Министерства экономического развития РФ Максим ЧЕРЕШНЕВ;- директор по стратегическому взаимодействию в России и СНГ Ассоциации GSM (GSMA) Таир ИСМАИЛОВ.Участники обсудят цифровые технологии, позволяющие оптимизировать процессы государственного управления и планирования: платформы предоставления госуслуг, системы мониторинга и принятия решений, электронные сервисы в сфере общественной безопасности, транспорта, экологии и энергетики, платформы электронного документооборота.В программе форума запланированы четыре секции: "Искусственный интеллект", "Большие данные", "Интернет вещей" и "5G – прогнозирование будущего", участники которых продемонстрируют реальные кейсы внедрения цифровых технологий в процессы государственного управления и предоставления услуг.Дополнительная информация для СМИТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
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96
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
14:21 03.11.2021
 

Онлайн-форум "B2CDTO: бизнес-практики для цифрового государства"

Читать ria.ru в
12 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет форум "B2CDTO: бизнес-практики для цифрового государства" в онлайн-формате.
Задать вопрос
Участники:
- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владислав ФЕДУЛОВ;
- министр цифрового развития Красноярского края Николай РАСПОЛИН;
- директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты Российской Федерации Михаил ПЕТРОВ;
- директор Департамента цифрового развития города Севастополя Александра ОСИПОВА;
- председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей СЫТНИК;
- директор Ассоциации интернета вещей Андрей КОЛЕСНИКОВ;
- директор по цифровой трансформации госкорпорации "Ростех" Рачик ПЕТРОСЯН;
- вице-президент НИУ ВШЭ Игорь АГАМИРЗЯН;
- генеральный директор АНО "Цифровые технологии производительности" Павел ХРИСТЕНКО;- сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман КЛИМЕНКО;
- член Совета Фонда развития цифровой экономики, член Общественного Совета Министерства экономического развития РФ Максим ЧЕРЕШНЕВ;
- директор по стратегическому взаимодействию в России и СНГ Ассоциации GSM (GSMA) Таир ИСМАИЛОВ.
Участники обсудят цифровые технологии, позволяющие оптимизировать процессы государственного управления и планирования: платформы предоставления госуслуг, системы мониторинга и принятия решений, электронные сервисы в сфере общественной безопасности, транспорта, экологии и энергетики, платформы электронного документооборота.
В программе форума запланированы четыре секции: "Искусственный интеллект", "Большие данные", "Интернет вещей" и "5G – прогнозирование будущего", участники которых продемонстрируют реальные кейсы внедрения цифровых технологий в процессы государственного управления и предоставления услуг.
Дополнительная информация для СМИ
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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