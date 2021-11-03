https://ria.ru/20211103/biznes-1757551080.html

Онлайн-форум "B2CDTO: бизнес-практики для цифрового государства"

Онлайн-форум "B2CDTO: бизнес-практики для цифрового государства" - РИА Новости, 03.11.2021

Онлайн-форум "B2CDTO: бизнес-практики для цифрового государства"

12 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет форум "B2CDTO: бизнес-практики для цифрового государства" в онлайн-формате.

2021-11-03T14:21

2021-11-03T14:21

2021-11-03T14:21

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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владислав ФЕДУЛОВ;- министр цифрового развития Красноярского края Николай РАСПОЛИН;- директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты Российской Федерации Михаил ПЕТРОВ;- директор Департамента цифрового развития города Севастополя Александра ОСИПОВА;- председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей СЫТНИК;- директор Ассоциации интернета вещей Андрей КОЛЕСНИКОВ;- директор по цифровой трансформации госкорпорации "Ростех" Рачик ПЕТРОСЯН;- вице-президент НИУ ВШЭ Игорь АГАМИРЗЯН;- генеральный директор АНО "Цифровые технологии производительности" Павел ХРИСТЕНКО;- сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман КЛИМЕНКО;- член Совета Фонда развития цифровой экономики, член Общественного Совета Министерства экономического развития РФ Максим ЧЕРЕШНЕВ;- директор по стратегическому взаимодействию в России и СНГ Ассоциации GSM (GSMA) Таир ИСМАИЛОВ.Участники обсудят цифровые технологии, позволяющие оптимизировать процессы государственного управления и планирования: платформы предоставления госуслуг, системы мониторинга и принятия решений, электронные сервисы в сфере общественной безопасности, транспорта, экологии и энергетики, платформы электронного документооборота.В программе форума запланированы четыре секции: "Искусственный интеллект", "Большие данные", "Интернет вещей" и "5G – прогнозирование будущего", участники которых продемонстрируют реальные кейсы внедрения цифровых технологий в процессы государственного управления и предоставления услуг.Дополнительная информация для СМИТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы