Онлайн-форум "B2CDTO: бизнес-практики для цифрового государства"
12 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет форум "B2CDTO: бизнес-практики для цифрового государства" в онлайн-формате.
Участники:
- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владислав ФЕДУЛОВ;
- министр цифрового развития Красноярского края Николай РАСПОЛИН;
- директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты Российской Федерации Михаил ПЕТРОВ;
- директор Департамента цифрового развития города Севастополя Александра ОСИПОВА;
- председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей СЫТНИК;
- директор Ассоциации интернета вещей Андрей КОЛЕСНИКОВ;
- директор по цифровой трансформации госкорпорации "Ростех" Рачик ПЕТРОСЯН;
- вице-президент НИУ ВШЭ Игорь АГАМИРЗЯН;
- генеральный директор АНО "Цифровые технологии производительности" Павел ХРИСТЕНКО;- сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман КЛИМЕНКО;
- член Совета Фонда развития цифровой экономики, член Общественного Совета Министерства экономического развития РФ Максим ЧЕРЕШНЕВ;
- директор по стратегическому взаимодействию в России и СНГ Ассоциации GSM (GSMA) Таир ИСМАИЛОВ.
- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владислав ФЕДУЛОВ;
- министр цифрового развития Красноярского края Николай РАСПОЛИН;
- директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты Российской Федерации Михаил ПЕТРОВ;
- директор Департамента цифрового развития города Севастополя Александра ОСИПОВА;
- председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей СЫТНИК;
- директор Ассоциации интернета вещей Андрей КОЛЕСНИКОВ;
- директор по цифровой трансформации госкорпорации "Ростех" Рачик ПЕТРОСЯН;
- вице-президент НИУ ВШЭ Игорь АГАМИРЗЯН;
- генеральный директор АНО "Цифровые технологии производительности" Павел ХРИСТЕНКО;- сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман КЛИМЕНКО;
- член Совета Фонда развития цифровой экономики, член Общественного Совета Министерства экономического развития РФ Максим ЧЕРЕШНЕВ;
- директор по стратегическому взаимодействию в России и СНГ Ассоциации GSM (GSMA) Таир ИСМАИЛОВ.
Участники обсудят цифровые технологии, позволяющие оптимизировать процессы государственного управления и планирования: платформы предоставления госуслуг, системы мониторинга и принятия решений, электронные сервисы в сфере общественной безопасности, транспорта, экологии и энергетики, платформы электронного документооборота.
В программе форума запланированы четыре секции: "Искусственный интеллект", "Большие данные", "Интернет вещей" и "5G – прогнозирование будущего", участники которых продемонстрируют реальные кейсы внедрения цифровых технологий в процессы государственного управления и предоставления услуг.
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