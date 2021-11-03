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МИД Белоруссии подтвердил, что в разбившемся Ан-12 были граждане республики
МИД Белоруссии подтвердил, что в разбившемся Ан-12 были граждане республики - РИА Новости, 03.11.2021
МИД Белоруссии подтвердил, что в разбившемся Ан-12 были граждане республики
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что в составе экипажа разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 было несколько граждан... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:25
2021-11-03T16:25
2021-11-03T16:34
иркутск
белоруссия
ан-12
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что в составе экипажа разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 было несколько граждан республики, а также других стран."В составе экипажа было несколько граждан Беларуси, а также других стран", - сказал Глаз.По его словам, в настоящий момент белорусские консульские службы и отделение белорусского посольства в Красноярске "работают в контакте с компетентными представителями российской стороны, в том числе с МЧС и местными властями, по выяснению всех подробностей и обстоятельств".Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, открытое горение воздушного судна уже ликвидировали.
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иркутск, белоруссия, ан-12
16:25 03.11.2021 (обновлено: 16:34 03.11.2021)
МИД Белоруссии подтвердил, что в разбившемся Ан-12 были граждане республики
МИД Белоруссии подтвердил, что в разбившемся Ан-12 было несколько граждан республики