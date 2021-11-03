https://ria.ru/20211103/belorussiya-1757582650.html

МИД Белоруссии подтвердил, что в разбившемся Ан-12 были граждане республики

МИД Белоруссии подтвердил, что в разбившемся Ан-12 были граждане республики - РИА Новости, 03.11.2021

МИД Белоруссии подтвердил, что в разбившемся Ан-12 были граждане республики

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что в составе экипажа разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 было несколько граждан... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:25

2021-11-03T16:25

2021-11-03T16:34

иркутск

белоруссия

ан-12

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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что в составе экипажа разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 было несколько граждан республики, а также других стран."В составе экипажа было несколько граждан Беларуси, а также других стран", - сказал Глаз.По его словам, в настоящий момент белорусские консульские службы и отделение белорусского посольства в Красноярске "работают в контакте с компетентными представителями российской стороны, в том числе с МЧС и местными властями, по выяснению всех подробностей и обстоятельств".Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, открытое горение воздушного судна уже ликвидировали.

иркутск

белоруссия

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иркутск, белоруссия, ан-12