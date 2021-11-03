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Минтранс Белоруссии прокомментировал санкции ЕС против авиаотрасли страны
Минтранс Белоруссии прокомментировал санкции ЕС против авиаотрасли страны - РИА Новости, 03.11.2021
Минтранс Белоруссии прокомментировал санкции ЕС против авиаотрасли страны
Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что если бы у ИКАО была хоть какая-то зацепка обвинить Минск в нарушении правил в... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:25
2021-11-03T12:25
в мире
вильнюс
белоруссия
минск
международная организация гражданской авиации
белавиа
ryanair
роман протасевич
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что если бы у ИКАО была хоть какая-то зацепка обвинить Минск в нарушении правил в инциденте с Ryanair, то доклад о расследовании не готовился бы так долго."Давайте быть откровенными: если бы у группы ИКАО, которая проводит расследование, была хотя бы одна какая-то зацепка в части каких-то нарушений нами процедур и правил, коллективный Запад уже давно ухватился бы за эту возможность нас обвинить и мы так долго не ждали бы доклада, который уже более полугода готовится", - сказал Сикорский на пресс-конференции в среду в Минске.По его словам, европейские партнеры "лязгнули железным занавесом". "И это несмотря на то, что все это время мы призывали европейских партнеров без эмоций разобраться в сути происходящих событий, всегда были открыты к диалогу и переговорам", - подчеркнул глава департамента.Он отметил, что тема Ryanair перестала использоваться для оправдания санкций против авиаотрасли Белоруссии. "Возникла новая угроза, которая якобы исходит от нас – это миграционный кризис. Мы неоднократно повторяли, что не мы виновники этого миграционного кризиса… Авиакомпания "Белавиа" никогда не участвовала в какой-то организованной перевозке мигрантов", - констатировал Сикорский.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. ИКАО начала расследование происшествия.
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в мире, вильнюс, белоруссия, минск, международная организация гражданской авиации, белавиа, ryanair, роман протасевич
12:25 03.11.2021
 
Минтранс Белоруссии прокомментировал санкции ЕС против авиаотрасли страны

Минтранс Белоруссии: европейские партнеры "лязгнули железным занавесом"

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что если бы у ИКАО была хоть какая-то зацепка обвинить Минск в нарушении правил в инциденте с Ryanair, то доклад о расследовании не готовился бы так долго.
"Давайте быть откровенными: если бы у группы ИКАО, которая проводит расследование, была хотя бы одна какая-то зацепка в части каких-то нарушений нами процедур и правил, коллективный Запад уже давно ухватился бы за эту возможность нас обвинить и мы так долго не ждали бы доклада, который уже более полугода готовится", - сказал Сикорский на пресс-конференции в среду в Минске.
По его словам, европейские партнеры "лязгнули железным занавесом". "И это несмотря на то, что все это время мы призывали европейских партнеров без эмоций разобраться в сути происходящих событий, всегда были открыты к диалогу и переговорам", - подчеркнул глава департамента.
Он отметил, что тема Ryanair перестала использоваться для оправдания санкций против авиаотрасли Белоруссии. "Возникла новая угроза, которая якобы исходит от нас – это миграционный кризис. Мы неоднократно повторяли, что не мы виновники этого миграционного кризиса… Авиакомпания "Белавиа" никогда не участвовала в какой-то организованной перевозке мигрантов", - констатировал Сикорский.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. ИКАО начала расследование происшествия.
 
В миреВильнюсБелоруссияМинскМеждународная организация гражданской авиацииБелавиаRyanairРоман Протасевич
 
 
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