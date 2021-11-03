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В Белоруссии признали экстремистской страницу польского телеканала "Белсат"
В Белоруссии признали экстремистской страницу польского телеканала "Белсат" - РИА Новости, 03.11.2021
В Белоруссии признали экстремистской страницу польского телеканала "Белсат"
Интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат" признаны в Белоруссии экстремистским формированием, сообщается в официальном Telegram-канале министерства... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T09:25
2021-11-03T10:00
в мире
белоруссия
белсат
минск
мвд белоруссии
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат" признаны в Белоруссии экстремистским формированием, сообщается в официальном Telegram-канале министерства внутренних дел республики."Решением министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов "БЕЛСАТ". Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, обновлен", - говорится в сообщении.Как следует из решения МВД Белоруссии, к экстремистским формированиям также приравнены группы "Белсата" на различных платформах в социальных сетях, приложениях, видеохостинге и мессенджерах."Белсат" - польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке, однако в республике он не аккредитован. У телеканала есть сайт и социальные сети.Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Перечень экстремистский формирований уже опубликован и регулярно обновляется.В феврале суд в Минске назначил по два года лишения свободы двум журналистам "Белсата" - Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой). Они были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года и стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Чульцова и Андреева – первые в Белоруссии журналисты, получившие сроки за организацию в республике протестов, которые начались после выборов президента в 2020 году.
https://ria.ru/20211029/belorussiya-1756794668.html
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в мире, белоруссия, белсат, минск, мвд белоруссии
09:25 03.11.2021 (обновлено: 10:00 03.11.2021)
 
В Белоруссии признали экстремистской страницу польского телеканала "Белсат"

В Белоруссии признали экстремистским интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по проспекту Независимости в Минске
Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат" признаны в Белоруссии экстремистским формированием, сообщается в официальном Telegram-канале министерства внутренних дел республики.
"Решением министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов "БЕЛСАТ". Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, обновлен", - говорится в сообщении.
Как следует из решения МВД Белоруссии, к экстремистским формированиям также приравнены группы "Белсата" на различных платформах в социальных сетях, приложениях, видеохостинге и мессенджерах.
"Белсат" - польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке, однако в республике он не аккредитован. У телеканала есть сайт и социальные сети.
Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Перечень экстремистский формирований уже опубликован и регулярно обновляется.
В феврале суд в Минске назначил по два года лишения свободы двум журналистам "Белсата" - Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой). Они были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года и стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Чульцова и Андреева – первые в Белоруссии журналисты, получившие сроки за организацию в республике протестов, которые начались после выборов президента в 2020 году.
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