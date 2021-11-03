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Две работы Бэнкси продали на аукционе в Бристоле за рекордную сумму

Две работы Бэнкси продали на аукционе в Бристоле за рекордную сумму - РИА Новости, 03.11.2021

Две работы Бэнкси продали на аукционе в Бристоле за рекордную сумму

Участник британской трип-хоп группы Massive Attack Грант Маршалл продал на аукционе две редкие работы неуловимого уличного художника Бэнкси из личной коллекции, РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:33

2021-11-03T16:33

2021-11-03T16:33

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Участник британской трип-хоп группы Massive Attack Грант Маршалл продал на аукционе две редкие работы неуловимого уличного художника Бэнкси из личной коллекции, чтобы собрать деньги на благотворительность, сообщает NME. Торги прошли в Бристоле — родном городе Бэнкси и музыкантов из Massive Attack. Аукцион провел коллектив художников и специалистов по стрит-арту Vanguard.Самыми интересными лотами были полотна Бэнкси "I Fought The Law" ("Я боролся с законом") и "Bomb Middle England" ("Бомбардировка Средней Англии"). Обе картины были проданы за рекордную сумму. Первая ушла за 78,1 тысячу фунтов, а вторая — за 77 тысяч.На аукционе было представлено более 70 предметов, в том числе работы художников Inkie, Mr Jago, Benjamin Ibebe и другие. Все они в общей сложности принесли организаторам торгов 181,5 тысяч фунтов стерлингов.Все собранные деньги передадут благотворительным организациям Temwa и Aid Box Community (ABC), которые помогают уязвимым людям в Бристоле и Малави — государству, расположенному на юго-востоке Африки. Ранее одного из участников Massive Attack — певца Роберта Дель Ная подозревали в том, что он и есть Бэнкси. До того, как стать музыкантом он увлекался граффити. Многим показалось подозрительным и то, что в городах, где выступала группа, появлялись работы неуловимого художника.

https://ria.ru/20211014/benksi-1754655885.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусство, бэнкси, новости культуры