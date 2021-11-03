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Авиакомпания Аэрофлота выполнила первый рейс между Петербургом и Тобольском
Авиакомпания Аэрофлота выполнила первый рейс между Петербургом и Тобольском - РИА Новости, 03.11.2021
Авиакомпания Аэрофлота выполнила первый рейс между Петербургом и Тобольском
Аэрофлот выполнил первый рейс по Санкт-Петербург - Тобольск. Полёты по новому направлению будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:12
2021-11-03T12:12
пресс-релизы
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МОСКВА, 3 ноя – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот выполнил первый рейс по Санкт-Петербург - Тобольск. Полёты по новому направлению будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.Рейсы Санкт-Петербург - ТобольскSU2854 вылет из аэропорта Пулково в 00:30 (ср, вс) и в 01:05 (пн, сб), прилёт в аэропорт Ремезов в 05:45 (ср, вс) и в 06:20 (пн, сб).Рейсы Тобольск - Санкт-ПетербургSU2855 вылет из аэропорта Ремезов в 06:45 (ср, вс) и в 07:20 (пн, сб), прилёт в Пулково в 08:15 (ср, вс) и в 08:50 (пн, сб).Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: + 7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) и в офисах собственных продаж авиакомпании.АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 30,2 млн человек.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга Оперативный обзор результатов авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain &amp; Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы
12:12 03.11.2021
 

Авиакомпания Аэрофлота выполнила первый рейс между Петербургом и Тобольском

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 ноя – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот выполнил первый рейс по Санкт-Петербург - Тобольск. Полёты по новому направлению будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.
Рейсы Санкт-Петербург - Тобольск
SU2854 вылет из аэропорта Пулково в 00:30 (ср, вс) и в 01:05 (пн, сб), прилёт в аэропорт Ремезов в 05:45 (ср, вс) и в 06:20 (пн, сб).
Рейсы Тобольск - Санкт-Петербург
SU2855 вылет из аэропорта Ремезов в 06:45 (ср, вс) и в 07:20 (пн, сб), прилёт в Пулково в 08:15 (ср, вс) и в 08:50 (пн, сб).
Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: + 7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) и в офисах собственных продаж авиакомпании.
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 30,2 млн человек.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга Оперативный обзор результатов авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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