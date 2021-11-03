https://ria.ru/20211103/aviakatastrofa-1757600098.html
Посольство сообщило о гибели троих белорусов в катастрофе Ан-12
Посольство сообщило о гибели троих белорусов в катастрофе Ан-12 - РИА Новости, 03.11.2021
Посольство сообщило о гибели троих белорусов в катастрофе Ан-12
В катастрофе Ан-12 под Иркутском погибли трое граждан Белоруссии, сообщили РИА Новости в белорусской дипмиссии в Москве. "Можем подтвердить, что погибли трое... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:22
2021-11-03T17:22
2021-11-03T17:36
белоруссия
россия
крушение самолета ан-12 под иркутском
происшествия
иркутск
ан-12
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В катастрофе Ан-12 под Иркутском погибли трое граждан Белоруссии, сообщили РИА Новости в белорусской дипмиссии в Москве. "Можем подтвердить, что погибли трое граждан Белоруссии", - сказал собеседник агентства.Ранее агентство Sputnik со ссылкой на авиакомпанию "Гродно" сообщило, что в составе экипажа разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 были, предположительно, граждане Белоруссии, России и Украины.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, открытое горение воздушного судна уже ликвидировали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20211103/samolet-1757587070.html
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белоруссия, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском, происшествия, иркутск, ан-12
17:22 03.11.2021 (обновлено: 17:36 03.11.2021)
Посольство сообщило о гибели троих белорусов в катастрофе Ан-12
Посольство сообщило о гибели троих граждан Белоруссии в катастрофе Ан-12 под Иркутском