https://ria.ru/20211103/aviakatastrofa-1757600098.html

Посольство сообщило о гибели троих белорусов в катастрофе Ан-12

Посольство сообщило о гибели троих белорусов в катастрофе Ан-12 - РИА Новости, 03.11.2021

Посольство сообщило о гибели троих белорусов в катастрофе Ан-12

В катастрофе Ан-12 под Иркутском погибли трое граждан Белоруссии, сообщили РИА Новости в белорусской дипмиссии в Москве. "Можем подтвердить, что погибли трое... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:22

2021-11-03T17:22

2021-11-03T17:36

белоруссия

россия

крушение самолета ан-12 под иркутском

происшествия

иркутск

ан-12

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В катастрофе Ан-12 под Иркутском погибли трое граждан Белоруссии, сообщили РИА Новости в белорусской дипмиссии в Москве. "Можем подтвердить, что погибли трое граждан Белоруссии", - сказал собеседник агентства.Ранее агентство Sputnik со ссылкой на авиакомпанию "Гродно" сообщило, что в составе экипажа разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 были, предположительно, граждане Белоруссии, России и Украины.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, открытое горение воздушного судна уже ликвидировали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20211103/samolet-1757587070.html

белоруссия

россия

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском, происшествия, иркутск, ан-12